Marca paranaense lança promoção de um ano de sorvete grátis

Imagina um freezer repleto de sorvetes durante os 365 dias do ano? Essa é a proposta da nova promoção de verão da Gebon Sorvetes, que está celebrando três décadas de história com uma ação especial para os consumidores do Paraná e Santa Catarina.

A promoção “1 ano de Gebon grátis + 1 freezer” vai até 31 de março e promete agradar os fãs de sorvete. Dois sortudos levarão para casa não só um freezer horizontal personalizado de 300 litros, mas também créditos em produtos da marca que podem ser utilizados ao longo de um ano inteiro.

A ação reforça o posicionamento da marca: “Sabor que o tempo não muda”, colocando o consumidor no centro das comemorações de aniversário da empresa.

Participar é simples: a cada R$ 50,00 em compras de produtos Gebon nas lojas participantes, você ganha um número da sorte. Quanto mais sorvete comprar, mais chances de ganhar.

Para concorrer, basta acessar o site www.promogebon.com.br, fazer seu cadastro e registrar os dados da nota fiscal: número, data de emissão e valor. Os números da sorte são gerados automaticamente em até 72 horas após o envio das informações.

O grande sorteio acontece no dia 4 de abril, através da extração da Loteria Federal, com a apuração oficial dos ganhadores marcada para 6 de abril, às 14h.

A promoção é aberta para pessoas físicas maiores de 18 anos, residentes no Brasil e com CPF válido. Se você quer saber tudo sobre as regras e quais estabelecimentos estão participando, o regulamento completo está disponível no site oficial da campanha.

Serviço

Promoção 1 ano de Gebon grátis + 1 freezer

Período: 05/01/2026 a 31/03/2026

Mecânica: A cada R$ 50,00 em compras de produtos Gebon, 1 número da sorte mediante cadastro do cupom fiscal

Site: www.promogebon.com.br

Sorteio: 04/04/2026 (Loteria Federal)