Curitiba tem 15 feiras livres neste sábado; confira locais e horários

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Neste sábado (17), Curitiba terá 15 feiras livres espalhadas por diversos bairros da cidade. As feiras oferecem frutas, verduras, legumes e outros produtos frescos diretamente dos produtores para os consumidores.

As feiras funcionam em diferentes horários, mas a maioria opera das 7h às 13h. Algumas opções são a Feira Livre do Alto da Glória, na Rua Alberto Bolliger, a Feira Livre do Portão, na Rua Pedro Hansaul, e a Feira Livre da Vila Hauer, na Rua Miguel Poholink.

Além das feiras tradicionais, há também opções de feiras orgânicas, como a do Jardim Botânico (Rua Dr. Jorge Meyer Filho), do Passeio Público (Rua Pres. Faria, 550) e da Praça da Ucrânia (Avenida Cândido Hartmann). Essas feiras orgânicas geralmente funcionam das 7h às 12h.

Para quem busca opções gastronômicas, a Feira Gastronômica do Batel, na Rua Carneiro Lobo, funciona das 12h às 20h. Já o Ponto de Pescado Boa Vista, na Av. Paraná, 3600, atende das 7h às 13h.

As feiras livres são uma ótima opção para comprar alimentos frescos e de qualidade, além de apoiar produtores locais. É recomendado levar sacolas reutilizáveis e dinheiro em espécie para facilitar as compras.