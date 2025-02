Universidade do Paraná abre inscrições para concurso com salários de até R$ 7,6 mil

O concurso público da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) está com inscrições abertas, até o dia 6 de março. Ao todo, são ofertadas 59 vagas para agentes universitários e os cargos são para Nível Superior e Médio e os salários chegam a R$ 7,6 mil.

As vagas serão distribuídas entre os campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória.

O edital do concurso pode ser conferido no site da Unespar. Já as inscrições são feitas por este link.

Vagas

O certame preenche as seguintes funções para nível médio: Técnico Administrativo, Técnico de Informática, Técnico de Laboratório de Química e Técnico em Enfermagem.

Para nível superior são as seguintes: Tradutor-Intérprete de Libras, Psicólogo e Químico.

Taxa de inscrição

A taxa de inscrição é de R$ 200 para nível superior e R$ 150 para nível médio. A isenção da taxa pode ser solicitada no momento da inscrição, até o dia 17 de fevereiro.

Podem solicitar a isenção:

Membro de família de baixa renda e estiver inscrito/a no Cadastro Único (CadÚnico) para Programas Sociais do Governo Federal, nos termos do Decreto Federal 6.593/2008;

Doador de sangue conforme estabelece a Lei 19.293 de 13 de dezembro de 2017 alterada pela Lei 20.310 de 10 de setembro de 2020;

Doador de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde conforme a Lei 13.656 de 30 de abril de 2018;

Eleitores/as que tenham prestado serviço eleitoral, por no mínimo dois eventos eleitorais, consecutivos ou não. O benefício de que trata esta lei será válido por um período de dois anos a contar da data em que a ele fez jus;

Serão admitidos outros casos de isenções com previsão legal desde que solicitadas na forma do requerimento específico.

Processo seletivo

O processo será composto por duas fases:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada no dia 13 de abril, no respectivo campus de inscrição de cada candidato.

Prova de títulos voltada para nível superior, de caráter classificatório.

O resultado final do concurso público para agente universitário, será divulgado a partir do dia 9 de junho, no site da Unespar. Demais editais referentes ao processo seletivo, também serão divulgados no mesmo site.

Para mais informações referentes ao processo seletivo, os interessados podem entrar em contato com a Comissão Permanente de Processos Seletivos (CPPS), pelo e-mail cpps.reitoria@ies.unespar.edu.br.