Casal é resgatado pelo Gost em morro da Grande Curitiba em noite de tensão

Um casal passou por momentos de tensão na noite de quarta-feira (13) no Morro Araçatuba, em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Com receio da chuva, a dupla pediu ajuda ao Corpo de Bombeiros, que precisou realizar o resgate.

Segundo a corporação, uma mulher de 20 e um homem de 22 anos, subiram o morro e mesmo com barraca, ficaram desesperados perto das 21h. Umas das vítima apresentou crise de ansiedade e o Grupo de Operações de Socorro Tático (GOST) precisou realizar o resgate.

Resgate

A equipe alcançou às vítimas por volta das 00h e as guiou até a base, chegando por volta das 02h20. O Corpo de Bombeiros informou ainda que vários casos de buscas e resgates nos morros estão ocorrendo no Paraná.