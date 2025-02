PIX fora do ar? Sistema tem instabilidade nesta quinta-feira (13)

O sistema de pagamentos Pix enfrenta instabilidade nesta quinta-feira (13), de acordo com relatos nas redes sociais de clientes de várias instituições financeiras, como Bradesco, Banco do Brasil, Santander e mais bancos estão com o sistema fora do ar. Os problemas começaram a ser registrados no começo da manhã pelo site Downdetector, que monitora o funcionamento de serviços online.

Nas redes sociais, a hashtag Pix fora do ar subiu loco após a falha, muitos usuários comentando sobre a dificuldade em fazer os pagamentos. O Downdetector registrou mais de 3,8 mil queixas sobre o serviço fora do ar.

Pix fora do ar. E agora?

O Pix é um dos sistemas de pagamento mais utilizado atualmente no Brasil, mas, em janeiro teve uma queda no uso após a atualização de uma regra da Receita Federal desencadear uma onda de desinformação nas redes sociais, que iam desde uma suposta cobrança de taxas adicionais no Pix até golpes bancários, além de críticas sobre a busca da União por aumento de arrecadação. A repercussão negativa foi tão grande que o governo recuou e revogou a instrução normativa no dia 15 de janeiro.