Colisão grave deixa rastro de caos em Avenida da Grande Curitiba

Um grave acidente de trânsito envolvendo quatro veículos e uma ambulância do Siate causou transtornos na Avenida Rui Barbosa, no centro de São José dos Pinhais, cidade vizinha a Curitiba, na tarde desta quarta-feira (12). O acidente, que resultou em uma colisão múltipla e derrubada de um poste, foi registrado por câmeras de segurança e moradores da região.

De acordo com as imagens capturadas, o acidente teve início quando um Renault Sandero desrespeitou a preferencial e invadiu a avenida. Em seguida, uma ambulância do Siate, que trafegava em alta velocidade, perdeu o controle ao tentar desviar, provocando uma reação em cadeia que envolveu outros veículos.

O impacto da colisão foi tão intenso que um poste chegou a ser derrubado pela ambulância. Moradores da região registraram imagens que mostram a extensão dos estragos causados pela sequência de colisões.

As cenas revelam veículos severamente danificados e destroços espalhados pela via, evidenciando a violência do impacto.

Não há informações oficiais sobre possíveis feridos ou vítimas.