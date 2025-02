Unidades de saúde de Curitiba realizam mutirão de exames e vacinação em mulheres

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Curitiba abriu mil vagas para o mutirão Circuito da Mulher, que oferecerá exames de rastreamento do câncer de colo de útero, vacinação e outros cuidados. O evento será realizado no dia 8 de março, em dez unidades de saúde, que estarão abertas das 8 horas às 13 horas exclusivamente para atendimento feminino.

Para participar, é só agendar horário pela Central Saúde Já, pelo telefone 3350-9000, de segunda à sexta, das 7h às 22h, e nos fins de semana, das 8h às 20h. O agendamento já está disponível e vai até o dia 7 de março.

“Será uma oportunidade para colocar em dia exames preventivos, atualizar a carteira de vacinação e acolher a curitibana com orientações importantes de prevenção e promoção da saúde”, diz a secretária municipal da Saúde, Tatiane Filipak.

Inicialmente, as ações estão concentradas no sábado, abrindo a programação do Dia da Mulher, mas quem não puder participar nessa data, pode aproveitar a ligação para a Central Saúde Já e agendar para outro dia mais conveniente o preventivo de colo de útero, chamado Papanicolau, indicado para mulheres de 25 a 64 anos, ou a mamografia, indicada para mulheres de 50 a 69 anos.

As mulheres que decidirem participar da ação no sábado passarão por atendimento em sistema de circuito. Após o acolhimento pela equipe na recepção da unidade, poderá fazer o exame preventivo de colo de útero (mulheres de 25 a 64 anos), agendamento de mamografia (mulheres de 50 a 69 anos), avaliação vacinal e imunização, avaliação de pressão arterial, testagem rápida de sífilis e HIV e orientação de Saúde Bucal.

Unidades de Saúde de Curitiba que vão participar de mutirão

Distrito Sanitário Bairro Novo – US Sambaqui – Rua Roberto Dala Barba, 44 – Sítio Cercado

Distrito Sanitário Boa Vista – US Bairro Alto – Rua Jornalista Alceu Chichorro, 314 – Bairro Alto

Distrito Sanitário Boqueirão – US Vila Hauer – Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer

Distrito Sanitário Cajuru – US São Domingos – Rua Ladislau Mikosz, 133 – Cajuru

Distrito Sanitário CIC – US Tancredo Neves – Rua Professora Hilda Hank Gonçalves, 435 – CIC

Distrito Sanitário Matriz – US Mãe Curitibana – Rua Jaime Reis, 331 – São Francisco

Distrito Sanitário Portão – US Santa Quitéria I – Rua Divina Providência, 1.445 – Santa Quitéria

Distrito Sanitário Pinheirinho – US Vila Feliz – Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo

Distrito Sanitário Santa Felicidade – US São Braz – Rua Antonio Escorsin, 1.960 – São Braz

Distrito Sanitário Tatuquara – US Monteiro Lobato – Rua Olivio José Rosetti, 538 -Tatuquara

Serviço

Circuito de Cuidados da Mulher

Data: 8 de março | sábado

Horário: das 8h às 13h

Inscrição: até 7 de março pela Central Saúde Já – 3350-9000