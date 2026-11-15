Unidade de Saúde de Curitiba ficará fechada por sete meses para reforma

A Unidade de Saúde Visitação, localizada na Rua Doutor Bley Zornig, no bairro Boqueirão, em Curitiba, entra em reforma nesta segunda-feira (16). A previsão é que as obras durem cerca de sete meses. Durante esse período, a unidade permanecerá fechada e os atendimentos serão transferidos para outro endereço.

Os usuários da US Visitação deverão procurar a Unidade de Saúde Menonitas, na Rua Domício da Costa, 52, no bairro Xaxim. Segundo a prefeitura, os pacientes que já tinham consultas ou procedimentos agendados receberam orientações nos últimos dias sobre a mudança. Quem está cadastrado na unidade também foi comunicado por meio do aplicativo Saúde Já.

A reforma terá investimento de R$ 948 mil, conforme informado pelo município. O projeto inclui a substituição dos pisos internos, das fechaduras e das esquadrias de ferro que estiverem corroídas, além da aplicação de azulejos no abrigo de resíduos.

Também estão previstas a pintura das esquadrias de ferro e madeira e das áreas internas e externas do prédio. A estrutura da unidade passará ainda por manutenção e readequação das redes elétrica e hidráulica.

Por fim, as obras contemplam melhorias nas calçadas internas e a adaptação de dois banheiros para ampliar a acessibilidade. A rede de águas pluviais também receberá manutenção.