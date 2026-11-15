Atendimento transferido

Unidade de Saúde de Curitiba ficará fechada por sete meses para reforma

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 15/11/26 18h31
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Fotografia em plano geral e ângulo picado da fachada exterior de uma unidade de saúde pública em Curitiba, com uma placa identificativa em destaque junto ao passeio.Em primeiro plano e à esquerda, o edifício térreo da Unidade de Saúde Visitação apresenta uma entrada com pilares retangulares em tom laranja e paredes brancas. À direita, ergue-se um totem sinalizador azul e branco com a inscrição em letras maiúsculas: "Unidade de Saúde Visitação", acompanhado do brasão municipal e de um portão metálico.No plano intermediário, uma área ajardinada separa o edifício do passeio público, onde uma pessoa caminha no sentido ascendente da via e bicicletas se encontram estacionadas junto aos postes.Ao fundo, a rua pavimentada estende-se ladeada por árvores, edifícios urbanos e linhas de distribuição elétrica, sob luz natural difusa de um dia claro.
O investimento na reforma será de R$ 948 mil. Foto: Valquir Kiu Aureliano/SECOM.

A Unidade de Saúde Visitação, localizada na Rua Doutor Bley Zornig, no bairro Boqueirão, em Curitiba, entra em reforma nesta segunda-feira (16). A previsão é que as obras durem cerca de sete meses. Durante esse período, a unidade permanecerá fechada e os atendimentos serão transferidos para outro endereço.

Os usuários da US Visitação deverão procurar a Unidade de Saúde Menonitas, na Rua Domício da Costa, 52, no bairro Xaxim. Segundo a prefeitura, os pacientes que já tinham consultas ou procedimentos agendados receberam orientações nos últimos dias sobre a mudança. Quem está cadastrado na unidade também foi comunicado por meio do aplicativo Saúde Já.

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A reforma terá investimento de R$ 948 mil, conforme informado pelo município. O projeto inclui a substituição dos pisos internos, das fechaduras e das esquadrias de ferro que estiverem corroídas, além da aplicação de azulejos no abrigo de resíduos.

Também estão previstas a pintura das esquadrias de ferro e madeira e das áreas internas e externas do prédio. A estrutura da unidade passará ainda por manutenção e readequação das redes elétrica e hidráulica.

Por fim, as obras contemplam melhorias nas calçadas internas e a adaptação de dois banheiros para ampliar a acessibilidade. A rede de águas pluviais também receberá manutenção.

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