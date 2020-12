Dona Emília. Era assim que todos a chamavam. Nascida em 26 de fevereiro 1937 em Araucária, o destino a levou para Mallet, uma cidadezinha no interior do Paraná. Lá ela conheceu o seu João, filho de um casal humilde de agricultores. Ela era descendente de poloneses, ele de ucrânianos. Casaram, mudaram-se para Curitiba e tiveram três filhos: Célia, Luiz e Márcio.

Por 25 anos, dedicou-se como professora, na rede estadual de ensino lecionando na Escola Estadual República Oriental do Uruguai e Colégio Estadual Segismundo Falarz em Curitiba. O compromisso em educar era tão forte que, além de ensinar Português, Matemática, História, Geografia e Ciências, também fazia questão de dar aula de reforços aos filhos em casa e levar as crianças do bairro com seu próprio carro para escola.

Seus filhos casaram e ela teve alegria de ser avó de seis netos: Rodrigo, Juliana, Israel, Mardjori, Emily e Larissa. Todos os domingos fazia questão de receber toda a família para o almoço. A mesa era um banquete de comidas típicas da sua cultura. Tinha pierogi, cream, chucrute, pepino azedo, pãezinhos de ricota com arroz e até cerveja artesanal. Para alegria da criançada fazia ainda sorvete caseiro.

No Natal a sua casa era a mais decorada da rua Anor Gomes de Castro, no bairro Capão da Imbuia. Com direito a pisca-pisca da árvore natalina, ela ainda colocava os discos de músicas polonesas para tocar e fazia todo mundo dançar. Seu marido se vestia de Papai Noel e ela escolhia, cuidadosamente, um presente para cada membro da família. Também fazia questão de costurar com as próprias mãos as roupas para vestir toda família neste dia.

Seus maiores legados foram de ensinar o valor que devemos dar a nossa família e o poder que temos de tornar as coisas simples em algo mágico e memorável. Uma mulher de fé, disciplinada, prendada e íntegra que não media esforços para receber bem todos em sua casa.

Em 2003, Emília despediu-se de João – que partiu devido ao câncer que desenvolveu em seu pulmão. Fragilizada, enfrentou com muita garra o Alzheimer durante 10 anos que aos poucos foi apagando suas memórias, exceto daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ela e reproduzir esses gestos com todo o amor do mundo.

Mesmo levando em conta todos os cuidados de prevenção a Covid-19, ela acabou sendo infectada e morreu dormindo no dia 17 de dezembro de 2020. Nos despedimos com dor e muita saudade, mas agradecemos por ensinar o que realmente significa ser família.

Com amor de sua neta Emily Cristine Kravetz, que recebeu esse nome em sua homenagem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ademar Tsuyoshi Takahara, 75 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Almir Assumpcao, 59 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

Altavir Machado de Miranda, 85 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Senhor do Bonfim (São José dos Pinhais).

Antônio Francisco de Brito, 60 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Ataide de Jesus Tortato, 82 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido.

Augustinho Valentim Bergossi Martins, 65 anos. Sepultamento hoje.

Carlos Alberto Biernastki, 64 anos. Sepultamento hoje, Cemitério Memorial da Vida (São José dos Pinhais).

Celso Pedroso da Costa, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Dolores de Faria Siqueira, 80 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Almirante Tamandaré(PR).

Douglas Aparecido Malamin, 27 anos. Sepultamento hoje.

Edson Stival, 66 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Felicidade.

Helena Fagundes, 96 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Isaltina Oliveira Lima, 84 anos. Sepultamento hoje.

Isaura Justina Geronazzo Hannemann, 102 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial São Marcos.

João Carlos Lopes de Amorim, 47 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

José Carlos da Rocha, 53 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial de Campo Comprido.

Ligia Marta dos Santos, 59 anos. Sepultamento hoje, Crematório Jardim da Saudade (Pinhais).

Lilian Aparecida Rodrigues, 46 anos. Sepultamento hoje.

Marcos Martins Pinheiro, 53 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal do Boqueirão.

Maria Eluiza Pinheiro, 69 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Maria de Lourdes Mello de Camargo, 92 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Parque Iguaçu.

Rogério Marcos Guebur, 70 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Paroquial Santa Cândida.

Salete Cristina Kania, 55 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal Santa Cândida.

Vera Lúcia Zapchau Xavier, 67 anos. Sepultamento hoje, Crematório Vertical (Curitiba).

Wilson Sebastião Carvalho, 67 anos. Sepultamento hoje, no Cemitério Municipal de Mandirituba.

Sérgio Ricardo Marafigo, 38 anos. Sepultamento hoje, Universal Necrópole Ecumênica Vertical.

Agostinho Padovan, 76 anos. Sepultamento ontem.

Aloisa Litwin Zavadzki, 77 anos. Sepultamento ontem.

Anamaria Wiltgen, 71 anos. Sepultamento ontem.

Antônio Alessi Pietrobelli, 81 anos. Sepultamento ontem.

Antônio Pinto Ribeiro, 72 anos. Sepultamento ontem.

Arnaldo Valenhes, 83 anos. Sepultamento ontem.

Celso José da Silva, 60 anos. Sepultamento ontem.

Claudete Rodrigues Guimarães, 69 anos. Sepultamento ontem.

Diego Ziviani, 34 anos. Sepultamento ontem.

Elias de Lara, 72 anos. Sepultamento ontem.

Eloina Vieira Bueno, 73 anos. Profissão: do lar. Filiação: José Maria Vieira e Iraides Maia. Sepultamento ontem.

Emília Budziak, 74 anos. Sepultamento ontem.

Erna Ekert dos Santos, 67 anos. Sepultamento ontem.

Fernanda Burigo Vieira, 35 anos. Sepultamento ontem.

Fernando da Cruz Spozito, 21 anos. Sepultamento ontem.

Francisco Guilherme Castro, 57 anos. Sepultamento ontem.

Geni Prestes da Silva, 40 anos. Sepultamento ontem.

Geraldina Machado Rocha, 64 anos. Sepultamento ontem.

Gersina Pereira Alves, 74 anos. Sepultamento ontem.

Gilberto Carlos dos Santos, 68 anos. Sepultamento ontem.

Glaci Vasco Vilkevicius, 72 anos. Sepultamento ontem.

Ida Ambrosio, 94 anos. Sepultamento ontem.

Ieda Luíza Muggiati, 82 anos. Sepultamento ontem.

João Batista Correa, 56 anos. Sepultamento ontem.

João Oliveira de Souza, 64 anos. Sepultamento ontem.

Jorge Olinto da Cruz, 64 anos. Sepultamento ontem.

José Casagrande Netto, 35 anos. Sepultamento ontem.

José Celso de Freitas, 75 anos. Sepultamento ontem.

José Maria Fioreze, 52 anos. Sepultamento ontem.

José Moacir Machado de Freitas, 70 anos. Sepultamento ontem.

José Vicente de Oliveira, 57 anos. Sepultamento ontem.

Kasuo Nakashita, 83 anos. Sepultamento ontem.

Luiz Carlos Machado de Camargo, 64 anos. Sepultamento ontem.

Manoel Sebastião dos Santos, 94 anos. Sepultamento ontem.

Maria Ivone Brenner Rose, 81 anos. Sepultamento ontem.

Maria Joana Moreira dos Santos Luz, 73 anos. Sepultamento ontem.

Maria Lúcia Freitas, 64 anos. Sepultamento ontem.

Maria Teresa Lafraia Rocha, 66 anos. Sepultamento ontem.

Maria de Loudes Meira, 71 anos. Sepultamento ontem.

Maria de Lourdes Gonçalves, 74 anos. Sepultamento ontem.

Marilucia Melo do Nascimento, 54 anos. Sepultamento ontem.

Marina da Trindade Kosak, 69 anos. Sepultamento ontem.

Marinete dos Santos Martimiano, 70 anos. Sepultamento ontem.

Miguelita Figuero da Silva, 77 anos. Sepultamento ontem.

Mirian de Oliveira, 42 anos. Sepultamento ontem.

Nabi Soares Correia, 54 anos. Sepultamento ontem.

Nilson Jorge Rodrigues, 71 anos. Sepultamento ontem.

Paulo Sérgio Antunes Padilha, 60 anos Sepultamento ontem.

Pedro Ruon, 69 anos. Sepultamento ontem.

Pietro Duarte Jacomel, 8 dias. Sepultamento ontem.

Reginaldo Strapasson, 50 anos. Sepultamento ontem.

Valnei Schumack, 71 anos. Sepultamento ontem.