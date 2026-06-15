Uma das avenidas mais importantes de Curitiba terá bloqueio total nesta terça

A Prefeitura de Curitiba adiou para terça-feira (16/6), a partir das 9h, os bloqueios totais na Avenida Victor Ferreira do Amaral, inicialmente previstos para esta segunda-feira (15/6). A interdição é necessária para o transporte e lançamento de 50 vigas no novo viaduto Curitiba-Pinhais, no Capão da Imbuia e Bairro Alto.

A mudança ocorreu devido a ajustes no cronograma de posicionamento dos equipamentos, incluindo o guindaste de grande porte que fará o içamento das estruturas.

A operação de lançamento das vigas tem duração estimada de 15 dias e é uma das etapas mais complexas da construção do viaduto. Nesta segunda-feira, apenas bloqueios parciais foram realizados para preparação da área de trabalho.

O trânsito será interrompido a partir do cruzamento da Avenida Victor Ferreira do Amaral com a Rua Hayton da Silva Pereira, que funcionará como rota principal de desvio para o Capão da Imbuia e Pinhais. Na região da Rua Paulo Kissula, haverá bloqueio total na rotatória que conecta as ruas Edson Zacarias Cordeiro e Guilherme Weiss. Durante a passagem das vigas, não será permitido o acesso de veículos nem estacionamento entre a rotatória e a avenida.

A Rua Delouds Zilio Homann terá o acesso bloqueado para a Rua Paulo Kissula. As ruas Marechal José Agostinho dos Santos e Raul Caron poderão manter acesso à avenida apenas para atendimento a comércios e moradores. Haverá bloqueio total da Rua Pastor Manoel Virgínio dos Santos até a Paulo Kissula. Agentes da Superintendência de Trânsito farão o apoio no primeiro dia da operação.