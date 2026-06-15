Em decisão do TRE-PR, vereador Sidnei Toaldo deixa a Câmara de Curitiba; Toninho da Farmácia retorna

Segundo reprocessamento do resultado das eleições municipais de 2024 realizado neste ano alterou a composição da Câmara de Curitiba. Com a recontagem, que anulou votos do Partido Renovação Democrática (PRD), o vereador Sidnei Toaldo deixa o cargo em seu segundo mandato. Toninho da Farmácia (PSD) retorna em seu lugar ao legislativo.

Ofício encaminhado à Câmara Municipal de Curitiba (CMC) pela 174ª Zona Eleitoral informa que o reprocessamento foi realizado com a recontagem dos quocientes eleitoral e partidário, alterando a lista de vereadores eleitos. O documento informa também a expedição do diploma de Toninho e autoriza o legislativo a seguir com os trâmites internos para a posse do novo parlamentar. De acordo com a CMC, a data ainda não foi definida pela Mesa Diretora.

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O primeiro reprocessamento dos votos das eleições de 2024 aconteceu em maio quando a Justiça Eleitoral anulou votos do PRTB ao reconhecer fraude à cota de gênero na chapa do partido. Na recontagem, Toninho da Farmácia deixou o cargo, substituído por Mauro Bobato.

O que disse Toaldo

Sidnei Toaldo mostrou inconformismo com a decisão. Em pronunciamento na tribuna da Câmara, o parlamentar declarou que a perda da vaga atinge também aqueles que o elegeram. “Essa decisão alcança não apenas a minha pessoa, mas também os 6.659 eleitores que votaram na gente”, protestou. “Meu nome está limpo. Eu saio pela porta da frente desta Casa Legislativa, porque foi por ela que eu entrei”.

Toaldo se elegeu a primeira vez em 2020 pelo Patriota. Em 2024, foi eleito pelo PRD e, em abril deste ano, migrou para o Avante. Ele já havia atuado como assessor parlamentar na Câmara antes de seu primeiro mandato.

“Independentemente de qualquer ocupação de cargo público, continuarei trabalhando, defendendo as causas em que acredito e permanecendo ao lado das pessoas que querem o bem”, declarou.

Toninho retoma sua cadeira na Câmara menos de um mês depois de ter deixado o parlamento após reprocessamento eleitoral, relacionado à anulação de votos do PRTB.

Eleito pelo DEM em 2020, Toninho migrou para o União Brasil após a fusão dos partidos DEM e PSL em 2022. Em abril de 2024, formalizou sua filiação ao PSD.