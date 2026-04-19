UFPR promove feira de profissões com entrada gratuita em junho

A feira de profissões da Universidade Federal do Paraná (UFPR) está marcada para ocorrer entre os dias 11 e 14 de junho. A segunda edição do Universo UFPR, novo formato do evento, será realizada no Centro de Eventos Positivo, no Parque Barigui, em Curitiba. A participação é gratuita e aberta à comunidade.

Nesta edição, o público terá acesso a mais de 80 estandes dos cursos ofertados pela universidade. Professores e estudantes participarão da programação para apresentar o cotidiano acadêmico, esclarecer dúvidas e orientar os visitantes ao longo dos quatro dias.

O evento também contará com espaços temáticos. A Arena Cultural terá atividades voltadas à arte, leitura e produção cultural, com apresentações de grupos universitários e oficinas de projetos de extensão. Já a Arena Científica reunirá exposições de pesquisas e iniciativas desenvolvidas dentro da universidade.

Outro destaque é o espaço “Estude Aqui”, que concentrará informações sobre formas de ingresso e permanência na UFPR. A proposta é apresentar políticas e oportunidades acadêmicas, como bolsas de iniciação científica, projetos de extensão e os Programas de Educação Tutorial (PET).

Na estreia do novo formato, em 2025, o evento reuniu representantes de cerca de 600 escolas e recebeu mais de 120 mil visitantes, segundo levantamento da universidade. Para 2026, escolas interessadas em levar estudantes já podem realizar o agendamento online para os dias 11, 12 e 13 de junho.

Serviço

Universo UFPR 2026

Data: 11 a 14 de junho

Horário: das 9h às 18h

Local: Centro de Eventos Positivo, localizada na Alameda Ecologica Burle Marx, 2518

Evento gratuito com inscrições pelo link