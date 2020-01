A Universidade Federal do Paraná (UFPR) divulga na tarde desta quarta-feira (15) os nomes dos aprovados no resultado final do Vestibular 2020. A assinatura da lista de classificados será feita pelo reitor Ricardo Marcelo Fonseca, às 14h, na sede do Núcleo de Concursos (NC-UFPR), localizada no Campus Cabral, em Curitiba. Ao todo, são 5.698 vagas ofertadas em 129 cursos de graduação.

+ Leia mais: Pesquisa mostra materiais escolares mais baratos de quatro lojas de Curitiba

A festa dos aprovados no vestibular será com o tradicional banho de lama, também no Campus Cabral da UFPR. Segundo os organizadores, a concentração de estudantes começa às 13h e, além da piscina de lama, haverá shows, banheiros químicos, chuveiros e tendas vendendo comida e bebidas.

A entrada de veículos no campus não será permitida e está proibida a entrada, venda ou consumo de bebidas alcoólicas no local. Entre as atrações que prometem animar os calouros, seus amigos e familiares estão Mariana, b2b Guga e Vini, Baterias da UFPR, Nix e Nanda e DJ kdrop.

Recursos e cotas

Nesta quarta-feira também serão divulgadas as respostas dos recursos das provas específicas e discursivas. De acordo com a UFPR, as vistas das provas foram viabilizadas em 16 de dezembro pelo NC-UFPR e as respostas ficarão disponíveis para consulta no sistema até o dia 15 de fevereiro.

+ Leia mais: Escada rolante que deixou crianças feridas em shopping tinha irregularidades

Os classificados nas listas de cotas serão conhecidos também no dia 15. As bancas de validação de autodeclaração, que verificam os pedidos para concorrer às cotas, foram realizadas antes da primeira fase do vestibular.

O registro acadêmico dos classificados na Chamada Geral, tanto para o primeiro como para o segundo semestre, será realizado entre os dias 25 a 27 de janeiro e de 1º a 3 de fevereiro, em datas específicas para cada campus da UFPR, e obedecerá cronograma divulgado em edital específico.

Seleção

Nesta edição do processo seletivo, 31.557 candidatos concorreram inicialmente a 5.628 vagas de graduação. Dos candidatos que fizeram a primeira fase, 12.464 foram convocados para a segunda etapa do vestibular.

+ Leia ainda: Salário mínimo no Paraná passa a ser R$ 1,3 mil após reajuste

O resultado da 1ª fase saiu no dia 13 de novembro, no site da instituição, e o volume de acessos foi tão grande que chegou a tirar o portal do ar. O resultado acabou divulgado com duas horas de atraso.

Banho de lama dos aprovados na UFPR

Data: 15/01/2020

Horário: 13h às 18h

Local: Entrada do Campus Cabral

Endereço: Rua dos Funcionários, 1540 – Cabral, Curitiba – PR