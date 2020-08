O vestibular da Universidade Federal do Paraná (UFPR), vai ocorrer somente no ano que vem. O adiamento das provas foi confirmado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe), devido a pandemia do novo coronavírus. A prova objetiva (1ª fase) será realizada no dia 28 de fevereiro de 2021. Já a segunda etapa, composta por redação e provas discursivas, está marcada para os dias 18 e 19 de abril. O edital e prazo de inscrição serão divulgados posteriormente.

Normalmente as inscrições para o processo seletivo são abertas em agosto e a primeira fase ocorreria em novembro com 80 questões objetivas. A segunda fase era em dezembro e compreende questões dissertativas, com produção e compreensão de textos.

Com a pandemia, a organização chegou a marcar o dia 10 de janeiro para a realização das provas, mas alterou até para auxiliar os estudantes que irão prestar vestibulares em outras instituições de ensino. Além disto, levou-se em conta a opinião da Comissão de Acompanhamento e Controle de Propagação do Coronavírus da UFPR.

No começo de 2020, foram aprovados 5.698 alunos em 129 cursos da UFPR. O primeiro colocado foi o Luigi Galvan Peceguini, de 17 anos, que passou no curso de Engenharia Mecânica.