Como consequência da pandemia do novo coronavírus, a Universidade Federal do Paraná (UFPR) decidiu nesta quarta-feira (20) adiar as provas do vestibular para janeiro de 2021. As provas de primeira e segunda fase do processo seletivo desse ano, ocorreriam respectivamente nos dias 18 de outubro e 22 e 23 de novembro.

A decisão pela nova data aconteceu durante uma reunião na tarde desta quarta-feira (20). E apesar da mudança no calendário acadêmico, a decisão ainda deverá passar por uma revisão no mês de agosto no Conselho de Ensino e Pesquisa (CEPE) da UFPR. Por enquanto, as aulas de toda a universidade estão suspensas por tempo indeterminado.

Adiamento também do Enem

Além do adiamento do processo seletivo da UFPR, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacinais Anísio Teixeira (Inep) e o Ministério da Educação (MEC) decidiram nesta quarta-feira (20) adiar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

As provas do Enem, que seriam feitas inicialmente nos dias 1º e 8 de novembro para versão impressa e 22 e 29 de novembro a digital, devem ser adiadas para daqui 30 a 60 dias. As informações foram publicadas em nota no site do Inep.

A decisão do Inep e da UFPR levam em conta as manifestações dos alunos em razão do impacto da pandemia nos estudos. Com relação ao Enem, o Inep deverá promover uma enquete direcionada aos inscritos em junho para a escolha de novas datas para o exame. As inscrições do Enem seguem abertas até às 23h59 desta sexta-feira (22).

