Trio é condenado a 231 anos por assalto que matou seis pessoas e feriu 15 na BR-116

Três homens foram condenados pelo assalto a dois caminhões que terminou com a morte de seis pessoas e deixou outras 15 feridas em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), em janeiro deste ano. A sentença foi proferida nesta semana pela Vara Criminal do município. Somadas, as penas do trio chegam a 231 anos, quatro meses e 14 dias de prisão.

Os três réus foram denunciados pela 3ª Promotoria de Justiça de Campina Grande do Sul e estavam presos preventivamente desde o dia seguinte ao assalto. As penas serão cumpridas em regime inicial fechado: um deles recebeu pena de 83 anos, dois meses e 17 dias de prisão; outro recebeu 79 anos, dez meses e 22 dias; e o terceiro foi condenado a 68 anos, três meses e cinco dias.

Os fatos ocorreram na madrugada de 5 de janeiro deste ano, na Rodovia Régis Bittencourt (BR-116). Segundo a denúncia, o grupo assaltou um caminhão que transportava uma carga avaliada em aproximadamente R$ 135 mil. Na sequência, utilizou o veículo para bloquear a pista e retirar da estrada um segundo caminhão, que carregava laticínios avaliados em cerca de R$ 848 mil.

Ao perceberem que o segundo veículo tinha um sistema de bloqueio que impedia o acesso à carga, eles tentaram tombá-lo engatando a marcha à ré com os faróis apagados. Durante a manobra, o caminhão colidiu com uma van com 21 pessoas que retornavam de um culto religioso em São Paulo. A colisão matou o motorista da van e cinco passageiros. Outras 15 pessoas ficaram feridas.

Segundo o promotor de Justiça Danillo Pinho Nogueira, episódios de roubo de carga são frequentes na região. “Espera-se um trabalho conjunto das forças de segurança, que inclusive continuam a investigar outros fatos semelhantes, e que esse tipo de delito reduza drasticamente”, afirmou sobre a condenação.