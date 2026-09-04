Curitiba abre licitação para novo parque de R$ 183 milhões com ciclovia e sete lagoas

A Prefeitura de Curitiba abriu, nesta sexta-feira (4), a licitação para a contratação da empresa ou consórcio responsável pela execução das obras de macrodrenagem e pela implantação do Parque Linear do Bairro Novo do Caximba. O valor máximo previsto para a intervenção é de R$ 183,3 milhões.

Conforme informações da Prefeitura, a concorrência pública contempla as fases 6 e 7 do projeto e permanecerá aberta até o dia 15 de outubro. As propostas podem ser consultadas e enviadas por meio do Portal da Transparência da capital e pelo sistema e-Compras. As obras contam com financiamento da Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), no valor de 47,6 milhões de euros, além de contrapartida financeira do município.

Considerado o maior projeto de intervenção socioambiental da história da capital paranaense, o Bairro Novo do Caximba abrange o reordenamento urbano e a infraestrutura para 1.693 famílias da Vila 29 de Outubro. O parque ficará situado em uma Área de Preservação Ambiental (APA) no encontro das bacias dos rios Barigui e Iguaçu, atuando como uma barreira física contra a expansão de ocupações irregulares e protegendo a margem do rio.

Estrutura de lazer e contenção de cheias

O projeto do Parque Linear foi concebido com dupla função: servir como sistema de proteção hidráulica contra cheias, por meio de um dique de contenção e reservatórios de captação, e oferecer espaço de convivência para a população.

Entre as estruturas previstas, está uma ciclovia contínua de 1,8 quilômetro de extensão no topo do dique, acompanhada por uma pista de caminhada em concreto com largura média de 2,8 metros. Em trechos da ciclovia, haverá coberturas com pérgolas de eucalipto e vegetação trepadeira para sombreamento.

O complexo contará com sete lagoas de contemplação escavadas 0,5 metro abaixo do leito do rio, garantindo um nível d’água constante alimentado pelo lençol freático, mesmo durante períodos de estiagem. O acesso dos frequentadores às lagoas será feito por passarelas elevadas.

O projeto inclui também três praças instaladas sobre platôs elevados. O sistema de iluminação pública seguirá as diretrizes técnicas da Copel para cobrir a ciclovia, as pistas e as áreas recreativas, evitando pontos escuros.

A distribuição ocorre da seguinte forma:

Praça 1: 14 luminárias;

14 luminárias; Praça 2: 16 luminárias (sendo quatro voltadas para a iluminação da cancha poliesportiva);

16 luminárias (sendo quatro voltadas para a iluminação da cancha poliesportiva); Praça 3: 18 luminárias.