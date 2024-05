O rompimento de uma adutora afeta o abastecimento em 33 bairros de Curitiba. De acordo com a Sanepar, o problema na adutora aconteceu na tarde de segunda-feira (20) e a previsão é de normalização em torno das 21h desta terça-feira (21). Podem ficar sem água neste período, os seguintes bairros da capital paranaense, confira na lista abaixo.

Bairros afetados em Curitiba

Abranches

Água Verde

Ahú

Alto Boqueirão

Alto da Glória

Alto da XV

Atuba

Bacacheri

Barreirinha

Batel

Boa Vista

Boqueirão

Cabral

Cachoeira

Capão da Imbuia

Centro

Centro Cívico

Cristo Rei

Ganchinho

Hauer

Hugo Lange

Jardim Botânico

Jardim Social

Juvevê

Pinheirinho

Prado Velho

Rebouças

Santa Cândida

São Lourenço

Sitio Cercado

Tarumã

Tingui

Xaxim

Uso consciente

A orientação é para que os moradores façam uso consciente da água. Podem ficar sem água principalmente clientes que não possuem caixa-d’água domiciliar. A Sanepar lembra que, de acordo com norma da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), cada imóvel deve ter caixa-d’água com capacidade para atender as necessidades dos moradores por, no mínimo, 24 horas. O reservatório domiciliar deve armazenar pelo menos 500 litros.

O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115. Ao ligar, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula. Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site da Sanepar: www.sanepar.com.br

