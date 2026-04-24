Trinário da Marechal Floriano: Curitiba publica licitação de megaobra

A Prefeitura de Curitiba publicou no dia 13 de abril o edital de licitação para contratação da empresa responsável pela implantação do trinário da Avenida Marechal Floriano Peixoto, nos bairros Hauer, Lindóia, Prado Velho e Parolin, em Curitiba, pelo valor máximo de R$ 172,6 milhões.

A sessão pública será realizada no dia 30 de abril, às 10h10, na plataforma E-Compras, com prazo de execução de dois anos após a emissão da ordem de serviço.

O trinário será formado pelo viaduto existente da Marechal Floriano, que passará por requalificação, e dois novos viadutos nas ruas Anne Frank e Tenente Francisco Ferreira de Souza, além do complexo viário para circulação no entorno. As estruturas serão erguidas em paralelo ao viaduto atual, sobre a Linha Verde, reorganizando o sistema viário em uma extensão de 6 km entre as regionais Boqueirão, Matriz e Portão.

Os recursos somam R$ 164 milhões do Tesouro do Estado, via Secretaria de Estado das Cidades, e R$ 8,6 milhões de contrapartida municipal. O viaduto da Marechal Floriano, com 276 metros de extensão, será destinado exclusivamente ao transporte coletivo, pedestres e ciclistas. Sete linhas de ônibus que transportam em média 220 mil passageiros por dia passam pelo local.

O novo viaduto na Anne Frank fará ligação com a Rua Aluizio Finzetto para quem vai do Boqueirão no sentido Rebouças. Já o viaduto da Tenente Francisco Ferreira de Souza terá formato em Y, possibilitando duas ligações no sentido Boqueirão.

A obra inclui 94 mil m² de intervenções, com serviços de terraplenagem, pavimentação asfáltica e em concreto, drenagem, sinalização e arborização em 14 vias da região.

O trinário vai reorganizar o sistema viário entre Hauer, Prado Velho e Parolin, integrando as regionais Boqueirão, Matriz e Portão em uma extensão de 6 km.

Fonte: Prefeitura de Curitiba