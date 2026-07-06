Linha Verde libera três faixas no Viaduto Tarumã após dois anos de atraso

As três primeiras faixas da Linha Verde sobre o Viaduto Tarumã, sentido Atuba, já estão liberadas para o tráfego. Até então, o local operava com apenas uma faixa para veículos e outra exclusiva para ônibus. Neste domingo (5), as equipes da Prefeitura de Curitiba concluíram a pintura da sinalização viária, última etapa necessária para ampliar a circulação no trecho.

A liberação contempla as pistas no sentido Norte, em direção ao bairro Atuba. Com a nova configuração, o viaduto passa a operar com três faixas para veículos e uma faixa exclusiva para o transporte coletivo.

Em relação à antiga Avenida Victor Ferreira do Amaral, a intervenção ampliou significativamente a capacidade da via. A largura do corredor passou de 24 para 50 metros e ganhou uma faixa adicional para veículos.

Obra deve terminar em agosto

Apesar da liberação parcial, a obra ainda não terminou. A Prefeitura iniciou os trabalhos em 2023 e previa concluir todo o complexo em dezembro de 2024. Após mais de 200 notificações relacionadas a atrasos, a nova previsão de entrega ficou para agosto deste ano.

Quando finalizar as intervenções, o trecho contará com três faixas em cada sentido, calçadas acessíveis e estações-tubo que permitirão a integração entre linhas metropolitanas e urbanas. A nova configuração também eliminará cruzamentos e semáforos na Victor Ferreira do Amaral.

O projeto inclui ainda a requalificação de 12 ruas do entorno, melhorias em praças, novo paisagismo e modernização da iluminação pública. As alças de acesso ao viaduto, que somam cerca de 8 quilômetros de vias, entram agora na fase final de execução.