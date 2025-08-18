Três cidades do Paraná terão novas eleições municipais em outubro; entenda

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Três cidades do Paraná vão realizar uma nova eleição para prefeito e vice-prefeito no dia 5 de outubro após representantes eleitos em 2024 terem os mandatos cassados pela Justiça. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR), os municípios são Cruzeiro do Iguaçu e São João, no sudoeste, e São Tomé, no noroeste.

Em Cruzeiro do Iguaçu, a nova eleição ocorre após a cassação do prefeito, Reni Kovalski (PP), e da vice-prefeita, Sandra Ghedin Turmina (PDT). Ambos foram acusados de compra de voto. Além da perda de mandato, foi aplicada uma multa de R$ 5,3 mil. Procurada, a defesa de Reni e Sandra afirma que busca recurso e vai tentar evitar que a nova eleição aconteça para que o TSE possa analisar com calma o procedimento. Segundo o advogado, a falta de provas não pode gerar a cassação.

Em São João, os mandatos do prefeito Clóvis Mateus Cuccolotto (PSD) e seu vice Valdir Wiesenhutter (PL) foram cassados por abuso de poder político e econômico, conforme informa o TRE-PR. Além da cassação, os dois foram declarados inelegíveis por oito anos e multados em R$ 50 mil. A reportagem tenta contato com os envolvidos.

Em São Tomé, o registro de candidatura de Eliel Hernandes Roque (MDB) foi indeferido. À Tribuna do Paraná, o político afirmou que o processo encontra-se em fase recursal junto ao TSE e a decisão é uma afronta, visto que a eleição marcada para outubro ainda pode ser suspensa caso os recursos pendentes sejam julgados procedentes.

Nova votação

As eleições vão ocorrer em um domingo (05), das 8h às 17h. De acordo com a TRE, poderão votar eleitoras e eleitores com domicílio eleitoral na cidade até 7 de maio.

Os interessados em concorrer ao cargo devem ter domicílio eleitoral na cidade no mesmo prazo dos eleitores e filiação partidária registrada até 30 de julho de 2025.

Todas as informações podem ser encontradas na Resolução TRE-PR nº 955/2025.