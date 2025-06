Trégua no frio? Temperaturas sobem e chuvas retornam a Curitiba

Após dois dias com recordes de temperaturas mínimas em várias cidades do Paraná, a previsão é de que o frio dê uma trégua aos curitibanos nesta quinta-feira (26). Apesar da elevação das temperaturas, a instabilidade volta a atuar no estado, provocando pancadas de chuva em diferentes regiões. Não há previsão de novas geadas.

Segundo a previsão do tempo para Curitiba a temperatura mínima prevista é de 7 ºC, mais de 6 ºC acima da mínima registrada nesta quarta-feira (25). A máxima deve atingir 22 ºC. De acordo com o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), há possibilidade de rajadas de vento de até 22 km/h e pancadas de chuva ao fim do dia.

O meteorologista do Simepar Leonardo Zucuni Furlan explica que as chuvas ganham força devido a dissipação da massa de ar polar que estava sobre o estado e, agora, está em deslocamento para o oceano.

No lugar, temos um aumento gradativo das temperaturas e o retorno das instabilidades para o Sul do Brasil, com o avanço de um cavado meteorológico em altitude, que deve elevar os índices de instabilidade, com retorno da umidade através do escoamento dos ventos que vem da Amazônia, transferindo calor e umidade para os três estados do Sul”, explica.

As chuvas devem ser mais intensas nas regiões Centro e Oeste do Paraná, onde também haverá maior elevação nas temperaturas. Em Maringá, os termômetros podem marcar até 26 ºC, enquanto em Cascavel a máxima prevista é de 16 ºC.

Essa condição permanece até o início do final de semana. Com o fim das instabilidades, o céu claro e queda das temperaturas devem favorecer novamente a formação de geadas em algumas cidades.

