Trecho da Avenida Sete de Setembro será interditado a partir desta quarta (24)

A partir desta quarta-feira (24/09), motoristas que circulam na região do Rebouças precisarão se adaptar a um novo desvio. A pista marginal da Avenida Sete de Setembro no sentido centro, entre as ruas Lourenço Pinto e Marechal Floriano Peixoto, será interditada para obras de escavação do pavimento e alargamento da via na região da Praça Eufrásio Correia.

Os pontos de bloqueio estarão posicionados no cruzamento da Avenida Sete de Setembro com a Rua Barão do Rio Branco e na esquina da Avenida Visconde de Guarapuava com a Lourenço Pinto. A previsão é que as interrupções durem cerca de 15 dias, como parte das intervenções do Lote 2.3 do Projeto BRT Leste/Oeste.

Para contornar o bloqueio, os condutores poderão seguir por um caminho alternativo: entrar à direita na Rua Barão do Rio Branco, na altura da Praça Eufrásio Correia, depois dobrar à esquerda na Avenida Visconde de Guarapuava, percorrer duas quadras e então virar à esquerda na Rua Desembargador Westphalen para retornar à Avenida Sete de Setembro.

Divulgação | Prefeitura de Curitiba

Todo o trecho em obras está sinalizado para garantir a segurança de pedestres, motoristas e trabalhadores. Embora o bloqueio inicial seja de 15 dias, a intervenção completa neste trecho tem previsão total de 60 dias.

Projeto BRL Leste/Oeste

O Lote 2.3 faz parte do Projeto BRT Leste/Oeste, vinculado ao Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba. As obras contam com financiamento internacional do New Development Bank (NDB) no valor de US$ 75 milhões e preveem a requalificação de 20 quilômetros de infraestrutura para ônibus, incluindo a reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais.