Cursinho solidário em Curitiba oferece 50 vagas para estudantes de baixa renda

O cursinho social Aprova está com vagas sobrando em quatro turmas em Curitiba. São mais de 50 vagas distribuídas nas unidades da Gerar na Cidade Industrial de Curitiba, no Centro (no período da tarde) e Sítio Cercado (no período noturno).

O cursinho pré-vestibular social é totalmente gratuito, com professores especializados, material didático próprio e estrutura para preparar o aluno para o vestibular e Enem. O Aprova é um dos projetos da Geração de Emprego, Renda e Apoio ao Desenvolvimento Regional (GERAR) – organização social que atua há 21 anos em iniciativas de qualificação profissional e empregabilidade.

A atividade é voltada aos estudantes que não possuem condições financeiras de arcar com um cursinho pré-vestibular pago, oferecendo uma chance de ingresso em uma universidade. Para participar, é necessário ser aluno de escola pública e ter menos de 18 anos. A pré-inscrição para o cursinho em Curitiba pode ser feita por meio de um formulário online.

Em dois anos de atuação, o cursinho solidário ajudou a aprovar 226 estudantes em vestibulares no Paraná.