Transporte coletivo de Curitiba teve menos ocorrências violentas em 2026, diz Guarda Municipal

A Guarda Municipal registrou 225 ocorrências entre 1º de janeiro e 24 de setembro deste ano no transporte coletivo de Curitiba. O número, segundo a corporação, é 31,82% menor que o registrado no mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 330 ocorrências. Entre os casos registrados estão invasões ao transporte coletivo — os “fura-catraca” —, ameaças, danos, furtos, agressões, roubos e importunação sexual.

A ocorrência mais registrada neste ano foi invasão ao transporte coletivo, com 51 casos, seguida por ameaça, com 49. Também foram registrados 24 casos de dano ou vandalismo, 20 furtos, 19 agressões físicas ou verbais e 19 casos de brigas verbais. Os roubos somaram 16 registros.

Houve ainda 10 ocorrências de importunação sexual, oito relacionadas ao uso ou tráfico de substâncias ilícitas, cinco de atos obscenos e um arrastão. Desses registros, os episódios que envolvem emprego de violência são relativos ameaça, agressão física ou verbal, roubo e arrastão.

Tipo de Ocorrência 2025 2026 Variação (%) Invasão ao transporte coletivo 70 51 -27,14% Ameaça 72 49 -31,94% Dano / Vandalismo 28 24 -14,29% Furto 28 20 -28,57% Agressão física ou verbal 25 19 -24,00% Desinteligência (briga verbal) 27 19 -29,63% Roubo 37 16 -56,76% Importunação sexual 19 10 -47,37% Substância ilícita 11 8 -27,27% Atos obscenos ou libidinosos 5 5 0,00% Importunação ofensiva ao pudor 3 2 -33,33% Arrastão 2 1 -50,00% TOTAL 330 225 -31,82%

Fonte: Guarda Municipal de Curitiba / SigesGuarda-Pro (Período: 01/01 a 24/09).

A Guarda Municipal atribui a queda das infrações em parte à atuação da Patrulha de Proteção ao Transporte Coletivo, um grupo especializado criado em maio do ano passado. São realizadas ações de patrulhamento em canaletas, áreas de estações tubos movimentadas e terminais de ônibus em diferentes horários, a fim de coibir os casos.

“A patrulha atua diretamente na prevenção, na proteção e monitoramento de ocorrências de violência, vandalismo, importunação sexual, embarque irregular, que são chamados fura-catraca, prática de rabeira e demais infrações no âmbito do transporte coletivo urbano”, conta o comandante da GM José Carlos Felipus Costa.

Menos roubos e ameaças

Na comparação com o mesmo período de 2025, os roubos tiveram a maior redução entre as principais ocorrências, passando de 37 para 16 casos, queda de 56,76%. Os registros de importunação sexual caíram de 19 para 10 (-47,37%), enquanto as ameaças passaram de 72 para 49 (-31,94%). As invasões recuaram de 70 para 51 (-27,14%) e os furtos, de 28 para 20 (-28,57%).

De acordo com os dados da GM, o período da noite, entre 18h e 23h59, concentrou o maior número de ocorrências, com 86 registros. Em seguida aparecem a faixa entre 12h e 17h59, com 60, entre 6h e 11h59, com 53, e entre 0h e 5h59, com 26.

O relatório também contabiliza 15 pessoas detidas entre janeiro e setembro de 2026, contra 43 no mesmo período de 2025, uma redução de 65,12%. Entre os casos que resultaram em detenções estão ameaças, danos, vandalismo, importunação sexual, agressão física ou verbal, discussões e infrações relacionadas a substâncias ilícitas.

Os chamados que deram origem às ocorrências partiram principalmente do telefone 153, da Guarda Municipal, com 175 registros com essa origem em 2026. Essa é a orientação do comandante José Carlos Felipus Costa para os acionamentos relativos ao transporte público na capital paranaense.

“Nós pedimos que ao se deparar com uma situação que se enquadre nessas situações que nós colocamos aqui, a população entre em contato pelo telefone 153. A viatura mais próxima da situação será deslocada para atendimento”, afirma.