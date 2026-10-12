Saiba como vai ficar a Praça Eufrásio Correia após as obras

As obras do BRT Leste/Oeste ocorrem no entorno da Praça Eufrásio Correia, no centro de Curitiba, desde o mês de fevereiro, e têm previsão de conclusão em novembro deste ano. Segundo a Prefeitura, já foram concluídas a instalação da nova iluminação e da infraestrutura de fibra óptica.

As partes de drenagem e ciclovias estão perto de serem finalizadas, com 97% e 95% dos serviços executados, respectivamente. Além delas, a pavimentação em concreto da canaleta de ônibus e a manutenção do asfalto das vias lentas está em 80% de execução; as calçadas em 70% e as travessias elevadas para pedestres em 30%.

As novas estações-tubo da praça estão na etapa de montagem de vidros e portas, instalações elétricas e acabamentos. A expectativa da Prefeitura é que nas próximas semanas ocorra a implantação da iluminação pública e o plantio de árvores e grama, o que vai depender das condições climáticas.

Ao término dos trabalhos, o local deve contar com calçadão onde hoje é a pista lenta; iluminação, paisagismo e ciclovias novos; estações-tubo reposicionadas e pista central alargada a fim de permitir a ultrapassagem de ônibus nas canaletas.

Conclusão de outros trechos em 2027

As obras na Praça Eufrásio Correia ocorrem na avenida Sete de Setembro, no trecho entre a avenida Marechal Floriano Peixoto e a Travessa da Lapa. Elas fazem parte do Lote 2.3 do BRT Leste/Oeste, projeto que prevê a requalificação de canaletas, reforma de estações-tubo e modernização de terminais no eixo Leste-Oeste, corredor de ligação metropolitana entre Curitiba e Pinhais.

O Lote 2.3 prevê a requalificação das avenidas Sete de Setembro e Presidente Affonso Camargo, em frente à Rodoferroviária, ampliação e reforma das estações-tubo Eufrásio Correia, Mariano Torres e Rodoferroviária. A conclusão dessas etapas tem prazo estimado para o fim do primeiro trimestre de 2027.

Obra na Avenida Sete de Setembro altera o entorno da Praça Eufrásio Correia. Foto: Ricardo Marajo/SECOM Veja como vai ficar a Praça Eufrásio Correia. Foto: Divulgação/Utag Veja como vai ficar a Praça Eufrásio Correia. Foto: Divulgação/Utag