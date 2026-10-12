Vídeo mostra viatura da PM descendo ladeira durante abordagem em Curitiba

Uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) desceu descontrolada por uma rua íngreme durante uma abordagem no bairro Parolin, em Curitiba. A equipe desembarcava no local para uma fiscalização de rotina quando o veículo começou a andar sozinho ladeira abaixo.

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram a cena no dia 1º de outubro. Nas gravações, é possível ver o momento em que os policiais saem do automóvel e o motorista percebe o deslocamento repentino.

O agente ainda tenta correr para alcançar a porta e puxar o freio de mão, mas o veículo ganha velocidade rapidamente. Confira, a seguir, o momento em que os policiais correm atrás da viatura:

Diante do risco, a equipe passou a fazer sinais no meio da rua para alertar motoristas e pedestres que passavam pelo trecho naquele momento. Apesar do perigo na via pública, nenhum pedestre ou veículo foi atingido, não havendo feridos nem registro de estragos graves.

Procurada pela reportagem, a PMPR informou que instaurou procedimentos administrativos para apurar as causas da ocorrência — se houve falha mecânica no sistema de freios ou erro operacional durante o estacionamento — e identificar as responsabilidades sobre o episódio.