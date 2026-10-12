flagrante no Parolin

Vídeo mostra viatura da PM descendo ladeira durante abordagem em Curitiba

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Kalrhen Braga - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Julia Moreira
- Atualizado: 12/10/26 14h10
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Fotografia aérea em plano geral obtida por câmera de segurança, registrando uma rua urbana em declive e uma abordagem policial. Em primeiro plano, à esquerda, um pedestre caminha pela calçada enquanto, no canto inferior direito, carros estão estacionados alinhados junto à guia da rua pavimentada. No plano intermediário, uma viatura policial caracterizada, com pintura amarela e branca, encontra-se parada na via com as portas abertas e policiais posicionados. Ao lado da pista, há um talude de pedras com escadaria e um muro alto de alvenaria. Ao fundo, a rua estende-se em direção a outras edificações urbanas sob iluminação natural diurna.
Caso ocorreu no no bairro Parolin. Foto: Reprodução/RPC TV.

Uma viatura da Polícia Militar do Paraná (PMPR) desceu descontrolada por uma rua íngreme durante uma abordagem no bairro Parolin, em Curitiba. A equipe desembarcava no local para uma fiscalização de rotina quando o veículo começou a andar sozinho ladeira abaixo.

Imagens de uma câmera de monitoramento registraram a cena no dia 1º de outubro. Nas gravações, é possível ver o momento em que os policiais saem do automóvel e o motorista percebe o deslocamento repentino.

O agente ainda tenta correr para alcançar a porta e puxar o freio de mão, mas o veículo ganha velocidade rapidamente. Confira, a seguir, o momento em que os policiais correm atrás da viatura:

Diante do risco, a equipe passou a fazer sinais no meio da rua para alertar motoristas e pedestres que passavam pelo trecho naquele momento. Apesar do perigo na via pública, nenhum pedestre ou veículo foi atingido, não havendo feridos nem registro de estragos graves.

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Procurada pela reportagem, a PMPR informou que instaurou procedimentos administrativos para apurar as causas da ocorrência — se houve falha mecânica no sistema de freios ou erro operacional durante o estacionamento — e identificar as responsabilidades sobre o episódio.

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