Trânsito na volta para casa: árvore caída bloqueia rua em Curitiba nesta terça

Os motoristas que circulam por Curitiba no fim de tarde e início de noite desta terça-feira (22) precisam ter atenção redobrada para possíveis interrupções no trânsito ainda provocadas pelas chuvas de segunda-feira (21). Uma ocorrência emergencial bloqueia totalmente uma via no bairro Fazendinha nesta tarde.

Além disso, a capital se prepara para bloqueios e alterações de sentido a partir desta quarta-feira (23) em corredores de grande circulação por conta do andamento das obras do Novo Inter 2 e da manutenção urbana.

Uma queda de árvore sobre um poste na Rua Alfredo José Pinto causa a interdição total do trecho situado entre as ruas Clara Leineker Rechetelo e Dr. Egídio Pereira, no Fazendinha. A ocorrência emergencial começou na tarde desta terça-feira (22), por volta das 15h. Equipes atuam no local para remoção e reparo na rede elétrica, com previsão de liberação da pista até as 23h59. Os motoristas devem evitar a região.

A Rua Professor João Soares Barcelos, no Hauer, terá interdição total entre a Rua Waldemar Kost e a Rua Alcino Guanabara a partir desta quarta-feira (23). O bloqueio é necessário para o andamento das obras do Novo Inter 2 e deve se estender por 60 dias. O tráfego de moradores e comerciantes locais será preservado. Para contornar o trecho, a opção é virar à direita na Rua Irmã Flávia Borlet e seguir pela Rua Isaías Régis de Miranda.

Já o bloqueio do cruzamento da Rua Major Heitor Guimarães com Alameda Júlia da Costa, no Campina do Siqueira, foi reprogramado para esta quarta-feira (23), com duração prevista de 30 dias por conta das intervenções do Novo Inter 2. O acesso à Rua Hugo Kinzelman continuará liberado, e a indicação de rota alternativa para os condutores é a Alameda Princesa Isabel.

O cruzamento da Rua Professora Rosa Saporski com Rua Solimões, no bairro Mercês, será totalmente bloqueado a partir desta quarta-feira (23) para dar continuidade aos trabalhos do Novo Inter 2, com interdição estimada em 10 dias. Vale lembrar que a Rua Professora Rosa Saporski já segue bloqueada no trecho entre a Solimões e a Rua Roberto Barrozo.

A Rua Antônio Freitas Barbosa, no Capão Raso, ganha novas interdições nas proximidades do trecho já bloqueado entre as ruas Dr. Manoel Linhares de Lacerda e Tenente Afonso Miguel Ribeiro Cubas. A partir de quinta-feira (24), haverá interdição entre a Rua Delegado Naby Paraná e a Rua Vereador Adeodato Volpi. Na sexta-feira (25), o bloqueio avança para o trecho entre a Vereador Adeodato Volpi e a Rua Pedro Américo. As interdições durarão cerca de 30 dias.

Em Santa Felicidade, a Rua Via Vêneto passa por bloqueio parcial na altura do número 794 até sábado (26), das 9h às 16h30, para manutenção emergencial da rede de drenagem. O trânsito opera em meia pista no sistema Pare e Siga durante o expediente de serviço, sendo normalizado no final da tarde e no período noturno.

Mudanças de sentido

Rua Jovina de Oliveira Karan (Capão Raso) A partir de quarta-feira (23), o trecho entre as ruas Santa Mônica e Marechal Althayr Roszanniy passará a ter sentido duplo de circulação. A intervenção readequa o tráfego da região para as obras da Trincheira Vila São Pedro. Com a alteração, os motoristas que trafegam pela Rua Marechal Althayr Roszanniy terão a preferência de tráfego no cruzamento.

Transporte coletivo

Linhas da Rua Professor João Soares Barcelos (Hauer) Em razão do bloqueio total iniciado na quarta-feira (23), as linhas de ônibus que circulam pelo trecho afetado serão desviadas temporariamente para a Rua Isaías Régis de Miranda.