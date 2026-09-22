Estoques de sangue entram em nível crítico e hospital de Curitiba faz apelo por doadores

A rotina de atendimentos no Complexo Hospital de Clínicas da UFPR (CHC-UFPR), em Curitiba, enfrenta um desafio direto na rotina dos pacientes: a falta de sangue. Com uma frequência de doadores abaixo da média nos últimos dias, o banco de sangue da instituição faz um chamado urgente para que a população ajude a normalizar o abastecimento.

Para manter a rotina de transfusões, cirurgias e tratamentos sem sobressaltos, a unidade precisa receber entre 40 e 60 doadores todos os dias. A meta, no entanto, não está sendo atingida. Embora todas as tipagens sejam aceitas, a necessidade principal hoje está nos sangues com fator Rh negativo (O-, A-, B- e AB-) e no tipo O+, que é bastante utilizado nas emergências por conta de sua alta compatibilidade.

Uma única doação leva cerca de 15 minutos e consegue atender até quatro pessoas internadas. Para participar, o voluntário precisa ter entre 16 e 69 anos (menores de idade acompanhados dos responsáveis), pesar no mínimo 50 kg e apresentar um documento oficial com foto. No dia da coleta, é fundamental estar bem alimentado, hidratado e ter descansado pelo menos seis horas na noite anterior.

Além do atendimento presencial no próprio CHC-UFPR, os moradores da capital e da Região Metropolitana também podem procurar a sede do Hemepar, no bairro Alto da XV, ou as unidades da rede estadual espalhadas por outros 21 municípios do Paraná.

Onde doar em Curitiba:

Banco de Sangue do CHC-UFPR

Endereço: Av. Agostinho Leão Junior, 108 – Alto da Glória

Agendamento por telefone: (41) 3360-1875

Agendamento online: doadorbiobanco.chc-ufpr.hubrasil.gov.br



Av. Agostinho Leão Junior, 108 – Alto da Glória (41) 3360-1875 doadorbiobanco.chc-ufpr.hubrasil.gov.br Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná (Hemepar)

Endereço: Travessa João Prosdócimo, 145 – Alto da XV

Agendamento: Pelo portal do governo do Estado (www.saude.pr.gov.br)



Requisitos básicos para doação:



Travessa João Prosdócimo, 145 – Alto da XV Pelo portal do governo do Estado (www.saude.pr.gov.br) Ter entre 16 e 69 anos (primeira doação deve ser feita até os 60 anos).

Pesar mais de 50 kg.

Estar alimentado (evitar comidas gordurosas 4 horas antes).

Não ter ingerido bebida alcoólica nas últimas 12 horas.

Apresentar documento oficial com foto.

