Estradas

Trânsito no Paraná tem fluxo intenso e pontos de lentidão nesta segunda-feira (18)

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Tai Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 18/05/26 10h09
Imagem mostra três carros brancos circulado em uma rodovia,
Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná/Átila Alberti

O trânsito no Paraná nesta segunda-feira (18/05) apresenta movimento intenso típico de início de semana, principalmente nas regiões metropolitanas e nos acessos urbanos. Além do aumento no fluxo de veículos, motoristas também encontram pontos de atenção provocados por acidentes e reflexos de obras recentes em rodovias federais e estaduais.

Rodovias Federais (BRs)

Na BR-277, o tráfego segue normal na descida da Serra do Mar durante a manhã desta segunda-feira. Apesar disso, motoristas devem manter atenção redobrada na altura do km 42, na região do Viaduto dos Padres.

O trecho passou por bloqueios totais e desvios no fim de semana para a retirada de uma carreta acidentada. Ainda há lentidão residual nas proximidades devido ao fluxo elevado de caminhões.

No trecho interior da BR-277, em Cascavel, o trânsito registra lentidão urbana nos acessos e cruzamentos da região central. O problema é reflexo de um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio ocorrido na área urbana do município.

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Já na BR-376, há retenções intermitentes no sentido Curitiba no trecho de serra em Guaratuba. Os pontos de afunilamento da pista seguem provocando fluxo lento em horários de maior movimento.

Na BR-476, em Araucária, o trânsito é lento no km 153, no sentido Curitiba. A lentidão também afeta as vias marginais da região, exigindo atenção dos motoristas.

Rodovias Estaduais (PRs)

Na PR-427, entre Lapa e Campo do Tenente, motoristas devem ficar atentos às mudanças previstas para o fim do dia. A Ponte do Rio da Várzea opera com esquema de interdição programada para a realização de reformas emergenciais.

Já nas rodovias PR-412 e PR-508, principais acessos ao litoral paranaense, o movimento segue considerado tranquilo nesta manhã, sem retenções significativas registradas até o momento.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

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