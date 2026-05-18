Trânsito no Paraná tem fluxo intenso e pontos de lentidão nesta segunda-feira (18)

O trânsito no Paraná nesta segunda-feira (18/05) apresenta movimento intenso típico de início de semana, principalmente nas regiões metropolitanas e nos acessos urbanos. Além do aumento no fluxo de veículos, motoristas também encontram pontos de atenção provocados por acidentes e reflexos de obras recentes em rodovias federais e estaduais.

Rodovias Federais (BRs)

Na BR-277, o tráfego segue normal na descida da Serra do Mar durante a manhã desta segunda-feira. Apesar disso, motoristas devem manter atenção redobrada na altura do km 42, na região do Viaduto dos Padres.

O trecho passou por bloqueios totais e desvios no fim de semana para a retirada de uma carreta acidentada. Ainda há lentidão residual nas proximidades devido ao fluxo elevado de caminhões.

No trecho interior da BR-277, em Cascavel, o trânsito registra lentidão urbana nos acessos e cruzamentos da região central. O problema é reflexo de um acidente envolvendo um ônibus e um carro de passeio ocorrido na área urbana do município.

Já na BR-376, há retenções intermitentes no sentido Curitiba no trecho de serra em Guaratuba. Os pontos de afunilamento da pista seguem provocando fluxo lento em horários de maior movimento.

Na BR-476, em Araucária, o trânsito é lento no km 153, no sentido Curitiba. A lentidão também afeta as vias marginais da região, exigindo atenção dos motoristas.

Rodovias Estaduais (PRs)

Na PR-427, entre Lapa e Campo do Tenente, motoristas devem ficar atentos às mudanças previstas para o fim do dia. A Ponte do Rio da Várzea opera com esquema de interdição programada para a realização de reformas emergenciais.

Já nas rodovias PR-412 e PR-508, principais acessos ao litoral paranaense, o movimento segue considerado tranquilo nesta manhã, sem retenções significativas registradas até o momento.

Movimento das estradas em tempo real

As concessionárias estão atualizando em tempo real o movimento das estradas do Paraná. Confira:

🚙Trânsito lento do km 614 ao km 628 da BR-376/PR, em São José dos Pinhais, sentido Santa Catarina, devido a um reflexo de acidente anterior.



✅No momento, não há interdição da via. — Arteris Litoral Sul (@Arteris_ALS) November 15, 2024

✅ Movimentação na BR 277 rumo ao Litoral do Paraná segue intensa neste meio de dia. Não há incidentes ao longo das estradas, contudo existem registros de congestionamentos em alguns pontos devido a alta circulação de veículos.



Pontos de Lentidão



➡️ BR 277 – Sentido Praias do… — EPR Litoral Pioneiro (@EPRLPioneiro) November 15, 2024