Trânsito em Curitiba: Linha Verde com chuva e grande congestionamento

O início da semana exige paciência redobrada dos motoristas curitibanos, especialmente para quem utiliza a Linha Verde. Na manhã desta segunda-feira (18/05), um intenso congestionamento atinge o sentido Pinheirinho na região do Bairro Alto, com lentidão concentrada nas proximidades da trincheira Bairro Alto – Boa Vista. A chuva que atinge Curitiba deixa a situação ainda mais complicada.

Além dos reflexos no tráfego rodoviário, o avanço das obras do Projeto Novo Inter 2 mantém bloqueios importantes em bairros como Portão, Hauer e Capão Raso, exigindo o uso de rotas alternativas.

No terminal Capão da Imbuia, um ônibus quebrado acabou complicando o acesso aos ônibus e gerando congestionamentos na região, com uma fila de ônibus nas canaletas da região.

No Pilarzinho, um acidente sem feridos graves deixou o trânsito complicado na rua Nilo Peçanha. O motorista passou mal e perdeu o controle do veículo.

Tipo de intervenção Onde? Impacto e detalhes Vai até quando? Bloqueios Rua Professora Doracy Cezzarino (Portão) Bloqueio total entre a Rua Francisco Frischmann e a Rua Tabajaras para pavimentação do Novo Inter 2. Acesso permitido apenas a moradores e comerciantes. 30 dias Obras Rua Major Heitor Guimarães (Campina do Siqueira) Bloqueio parcial para avanço das frentes de trabalho do Novo Inter 2. Vigente Bloqueios Rua Hellen Keller (Capão Raso) Interdição total para obras de requalificação viária. Vigente Obras Av. Presidente Arthur Bernardes (Santa Quitéria) Interdições pontuais no tráfego para continuidade das obras do Novo Inter 2. Vigente Transporte Coletivo Linha 670 – São Jorge Desvio de itinerário pelas ruas Cel. Airton Plaisant, Francisco Klemtz e Tabajaras devido às obras no Portão. Durante as obras Transporte Coletivo Linha Interbairros II Possíveis atrasos e desvios pontuais nas regiões de obras do Novo Inter 2. Vigente

As intervenções fazem parte do cronograma de modernização da mobilidade urbana de Curitiba, com foco na preparação para a operação de ônibus elétricos e melhoria da infraestrutura viária.

A Superintendência de Trânsito (Setran) orienta que os condutores evitem a região da Linha Verde no Bairro Alto, se possível, utilizando vias como a Avenida Victor Ferreira do Amaral ou a Rodovia da Uva como alternativas para acessar outras regiões da cidade. Agentes de trânsito monitoram os pontos de maior retenção para auxiliar na fluidez.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.