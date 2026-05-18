Curitiba oferece 8 roteiros gratuitos pelo patrimônio cultural da cidade

A Fundação Cultural de Curitiba promove visitas mediadas gratuitas que conectam a população ao patrimônio cultural da capital paranaense. No Dia Internacional dos Museus, celebrado nesta segunda-feira (19/05), a instituição deu destaque ao trabalho desenvolvido pela Ação Educativa, equipe que conduz os percursos históricos pela cidade. Apenas no ano anterior, foram realizadas quase 60 visitas guiadas, beneficiando aproximadamente 2 mil pessoas.

A iniciativa oferece oito percursos temáticos que transformam Curitiba em uma verdadeira sala de aula ao ar livre. Moradores, visitantes e estudantes podem explorar museus, igrejas com séculos de história, casarões antigos, monumentos e obras de arte espalhadas pelo espaço urbano.

“A Ação Educativa aproxima a população da história, da cultura e dos patrimônios históricos de Curitiba, por meio da educação patrimonial. O trabalho também ajuda na produção de pesquisas sobre o patrimônio histórico e na formação de novos mediadores”, explica o coordenador municipal de museus e da Ação Educativa, Hugo Tavares.

As visitas ao patrimônio cultural acontecem durante a semana, de segunda a sexta-feira, em dois horários: das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30. Cada percurso dura entre uma e duas horas e pode receber grupos de até 40 participantes. Para agendar, basta enviar solicitação para o e-mail educativa@curitiba.pr.gov.br.

Conheça os percursos disponíveis

O roteiro pelo Setor Histórico figura entre os mais solicitados. O percurso passa por locais emblemáticos como Memorial de Curitiba, Casa Romário Martins, Bebedouro do Largo da Ordem, Igreja da Ordem, Museu de Arte Sacra, Igreja do Rosário, Fonte da Memória (Cavalo Babão), Casa Hoffmann e Ruínas de São Francisco.

No roteiro de Arte Urbana, os participantes conhecem painéis e murais que documentam a trajetória visual da cidade. Entre as obras estão criações de Poty Lazzarotto, como Imagens da Cidade e Monumento do 1º Centenário do Paraná, localizado na Praça 19 de Dezembro, além de produções atuais de artistas como Gardpam e Rimon Guimarães.

A Rota da Erva-mate revela o legado arquitetônico dos antigos barões do produto, com paradas no Centro Cultural Solar da Glória, Capela da Glória, Palacete Leão Júnior, Portal das Rosas e Passeio Público.

O percurso Diversidade Religiosa leva os visitantes a templos e espaços sagrados de variadas tradições, incluindo a Mesquita Imam Ali Ibn Abi Talib, Igreja Presbiteriana de Curitiba, Igreja do Rosário, Templo Hare Krishna, Igreja da Ordem e Museu de Arte Sacra.

Existe também o roteiro Museus e Exposições, ideal para quem quer conhecer detalhadamente os acervos do Memorial de Curitiba e do Museu de Arte Sacra, além do programa Primeira Infância no Museu, direcionado a crianças de até 5 anos.

“A educação patrimonial contribui para o fortalecimento do sentimento de pertencimento à cidade. Ela amplia o repertório cultural e desenvolve reflexões e pensamento crítico de maneira didática para o público”, afirma Hugo.

A equipe responsável pela Ação Educativa reúne estudantes de diferentes áreas, como História, Artes Visuais, Geografia, Museologia, Cinema e Letras. As atividades recebem público diversificado, incluindo turistas, universidades e instituições de ensino públicas e particulares.

Como participar

Visitas mediadas gratuitas da Ação Educativa

Funcionamento: segunda a sexta-feira, das 9h30 às 11h30 e das 14h30 às 16h30

Para agendar: educativa@curitiba.pr.gov.br