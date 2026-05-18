Bairros de Curitiba começam a semana sem água nesta segunda-feira. Veja a lista

Moradores de bairros de Curitiba e de municípios da Região Metropolitana enfrentam interrupções no abastecimento de água nesta segunda-feira (18/05). A Sanepar informou que paralisações temporárias são necessárias para a execução de serviços de manutenção e reparos nas tubulações, visando garantir a qualidade da água distribuída.

Falta de água em Curitiba

Na capital, os trabalhos concentram-se na manutenção e renovação de redes de tubulação. A interrupção temporária afeta diretamente o fornecimento de água nos seguintes bairros: Atuba e Santa Cândida.

Os serviços tiveram início programado na noite de domingo (17), e a previsão oficial de normalização total do sistema ocorre de forma gradual ao longo da manhã desta segunda-feira (18/05).

Falta de água na RMC: Colombo

Integrado ao mesmo sistema de manutenção da capital, o município de Colombo também registra impacto direto no abastecimento. As equipes técnicas atuam em obras na rede da região, afetando os moradores das seguintes localidades:

Campo Pequeno, Osasco, Roça Grande, Curitibano, Santa Fé, São Gabriel (afetado parcialmente)

Falta de água em Cascavel

Moradores do bairro Floresta podem ter falta de água por causa de uma obra de manutenção em um reservatório. O abastecimento pode ser restabelecido a partir da noite desta segunda-feira.

Ficou sem água? Reclame!

A companhia ressalta que, em situações de manutenção e paradas de abastecimento, é essencial que a população faça o uso econômico e racional da água tratada, priorizando as atividades de alimentação e higiene pessoal, evitando desperdícios com limpezas pesadas ou lavagens externas.

A Sanepar também reforça que, conforme determinação da Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR), é obrigatório que todo imóvel no estado possua uma caixa-d’água com capacidade adequada para atender as necessidades dos moradores por pelo menos 24 horas. Imóveis equipados com reservatório próprio adequado tendem a não sentir os impactos de paradas temporárias de manutenção.

Atendimento ao cliente

Para os moradores que identificarem ausência de água em seus imóveis, a orientação é registrar a ocorrência diretamente nos canais oficiais da companhia. O aviso ágil permite ações mais rápidas de suporte técnico. Ao entrar em contato, é importante ter em mãos a conta de água ou o número da matrícula do imóvel:

Telefone de atendimento: 0800 200 0115 (Central 24 horas)