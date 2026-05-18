Jorge Drexler, Manu Chao e Coolritiba comandam agenda musical da semana em Curitiba

Curitiba recebe nos próximos dias grandes nomes da música internacional e nacional, com destaque para apresentações acústicas e festivais que movimentam os principais palcos da capital.

O cantor franco-espanhol Manu Chao e o uruguaio Jorge Drexler lideram a programação, que também conta com o Festival Coolritiba na Pedreira Paulo Leminski, além de Pato Fu, sertanejo clássico e peças teatrais no Guairão.

Shows em Curitiba nesta semana

Manu Chao (Internacional) Data e Horário: Quarta-feira (20/05), às 19h. Local: Tork n’ Roll. Informações: O artista se apresenta no festival MUCHO! em formato acústico. Ingressos.

Jorge Drexler (Internacional) Data e Horário: Quinta-feira (21/05). Local: Teatro Positivo. Ingressos: Disponíveis via canais oficiais.

Pato Fu Data e Horário: Sexta-feira (22/05). Local: Teatro Positivo. Ingressos na bilheteria do teatro e aqui.

Matogrosso & Mathias Data e Horário: Sexta-feira (22/05). Local: Teatro Guaíra. Ingressos no local e aqui.

Tributo Oficial a Mercedes Sosa (Indiana Nomma) Data e Horário: Quarta-feira (20/05), às 21h. Local: Teatro Guaíra. Ingressos no local e neste link.

Festival Coolritiba 2026 Data e Horário: Sábado (23/05), a partir das 11h. Local: Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame. Line-up: Seu Jorge convidando Criolo, projeto Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho), Marina Sena, Liniker, AnaVitória, Gilsons, Lagum e Djonga. Ingressos aqui.



Teatro em Curitiba nesta semana

O Filho Data e Horário: Domingo (24/05), às 19h. Local: Grande auditório do Teatro Guaíra (Guairão). Ingressos: A partir de R$ 100, a venda pelo DiskIngressos.



Cinema e Exposições (A Semana Toda)

Cine que Une (Mostra Independente) Data e Horário: Abertura na terça-feira (19/05), com sessões a partir das 17h. Local: Museu da Imagem e do Som (MIS-PR). Ingressos: Entrada gratuita, por ordem de chegada (curtas e médias-metragens).

Entreolhares: Narrativas Visuais do Festival de Curitiba Data: Em cartaz até sábado (23/05). Local: Centro Cultural da PUCPR. Ingressos: Entrada gratuita (exposição fotográfica retrospectiva).

EntreLinhas, Cores e Linguagens (Salas especiais do MAC-PR) Data: Aberto de terça a domingo. Local: Museu Oscar Niemeyer (MON).

Atividades Educativas e Visitas Guiadas Data: Dias 22 e 23 de maio. Local: Museu do Expedicionário. Ingressos: Entrada franca (programação focada em pacificação e memória).



Gastronomia e Eventos de Rua

Workshop Gastronômico de Boas Práticas Data: Início na segunda-feira (18/05). Local: Escola de Gastronomia Social do Mercado Municipal de Curitiba. Ingressos: Gratuito, com inscrições prévias.

Vinada Cultural Data e Horário: Sábado (23/05) e domingo (24/05), das 11h às 19h. Local: Praça Afonso Botelho (em frente à Arena da Baixada). Informações: Festival dedicado ao cachorro-quente curitibano com mais de 15 bancas, arte urbana e chopes artesanais. Entrada gratuita e preço fixo da vina a R$ 29.

