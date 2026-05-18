Jorge Drexler, Manu Chao e Coolritiba comandam agenda musical da semana em Curitiba

Curitiba recebe nos próximos dias grandes nomes da música internacional e nacional, com destaque para apresentações acústicas e festivais que movimentam os principais palcos da capital.
O cantor franco-espanhol Manu Chao e o uruguaio Jorge Drexler lideram a programação, que também conta com o Festival Coolritiba na Pedreira Paulo Leminski, além de Pato Fu, sertanejo clássico e peças teatrais no Guairão.
Shows em Curitiba nesta semana
- Manu Chao (Internacional)
- Data e Horário: Quarta-feira (20/05), às 19h.
- Local: Tork n’ Roll.
- Informações: O artista se apresenta no festival MUCHO! em formato acústico. Ingressos.
- Jorge Drexler (Internacional)
- Data e Horário: Quinta-feira (21/05).
- Local: Teatro Positivo.
- Ingressos: Disponíveis via canais oficiais.
- Pato Fu
- Data e Horário: Sexta-feira (22/05).
- Local: Teatro Positivo. Ingressos na bilheteria do teatro e aqui.
- Matogrosso & Mathias
- Data e Horário: Sexta-feira (22/05).
- Local: Teatro Guaíra. Ingressos no local e aqui.
- Tributo Oficial a Mercedes Sosa (Indiana Nomma)
- Data e Horário: Quarta-feira (20/05), às 21h.
- Local: Teatro Guaíra. Ingressos no local e neste link.
- Festival Coolritiba 2026
- Data e Horário: Sábado (23/05), a partir das 11h.
- Local: Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame.
- Line-up: Seu Jorge convidando Criolo, projeto Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho), Marina Sena, Liniker, AnaVitória, Gilsons, Lagum e Djonga. Ingressos aqui.
Teatro em Curitiba nesta semana
- O Filho
- Data e Horário: Domingo (24/05), às 19h.
- Local: Grande auditório do Teatro Guaíra (Guairão).
- Ingressos: A partir de R$ 100, a venda pelo DiskIngressos.
Cinema e Exposições (A Semana Toda)
- Cine que Une (Mostra Independente)
- Data e Horário: Abertura na terça-feira (19/05), com sessões a partir das 17h.
- Local: Museu da Imagem e do Som (MIS-PR).
- Ingressos: Entrada gratuita, por ordem de chegada (curtas e médias-metragens).
- Entreolhares: Narrativas Visuais do Festival de Curitiba
- Data: Em cartaz até sábado (23/05).
- Local: Centro Cultural da PUCPR.
- Ingressos: Entrada gratuita (exposição fotográfica retrospectiva).
- EntreLinhas, Cores e Linguagens (Salas especiais do MAC-PR)
- Data: Aberto de terça a domingo.
- Local: Museu Oscar Niemeyer (MON).
- Atividades Educativas e Visitas Guiadas
- Data: Dias 22 e 23 de maio.
- Local: Museu do Expedicionário.
- Ingressos: Entrada franca (programação focada em pacificação e memória).
Gastronomia e Eventos de Rua
- Workshop Gastronômico de Boas Práticas
- Data: Início na segunda-feira (18/05).
- Local: Escola de Gastronomia Social do Mercado Municipal de Curitiba.
- Ingressos: Gratuito, com inscrições prévias.
- Vinada Cultural
- Data e Horário: Sábado (23/05) e domingo (24/05), das 11h às 19h.
- Local: Praça Afonso Botelho (em frente à Arena da Baixada).
- Informações: Festival dedicado ao cachorro-quente curitibano com mais de 15 bancas, arte urbana e chopes artesanais. Entrada gratuita e preço fixo da vina a R$ 29.