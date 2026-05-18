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Jorge Drexler, Manu Chao e Coolritiba comandam agenda musical da semana em Curitiba

3 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 18/05/26 08h49
Jorge Drexler entre as atrações desta semana em Curitiba
Jorge Drexler entre as atrações desta semana em Curitiba. Foto: Juan Pérez-Fajardo

Curitiba recebe nos próximos dias grandes nomes da música internacional e nacional, com destaque para apresentações acústicas e festivais que movimentam os principais palcos da capital.

O cantor franco-espanhol Manu Chao e o uruguaio Jorge Drexler lideram a programação, que também conta com o Festival Coolritiba na Pedreira Paulo Leminski, além de Pato Fu, sertanejo clássico e peças teatrais no Guairão.

Shows em Curitiba nesta semana

  • Manu Chao (Internacional)
    • Data e Horário: Quarta-feira (20/05), às 19h.
    • Local: Tork n’ Roll.
    • Informações: O artista se apresenta no festival MUCHO! em formato acústico. Ingressos.
  • Jorge Drexler (Internacional)
  • Pato Fu
    • Data e Horário: Sexta-feira (22/05).
    • Local: Teatro Positivo. Ingressos na bilheteria do teatro e aqui.
  • Matogrosso & Mathias
    • Data e Horário: Sexta-feira (22/05).
    • Local: Teatro Guaíra. Ingressos no local e aqui.
  • Tributo Oficial a Mercedes Sosa (Indiana Nomma)
    • Data e Horário: Quarta-feira (20/05), às 21h.
    • Local: Teatro Guaíra. Ingressos no local e neste link.
  • Festival Coolritiba 2026
    • Data e Horário: Sábado (23/05), a partir das 11h.
    • Local: Pedreira Paulo Leminski e Ópera de Arame.
    • Line-up: Seu Jorge convidando Criolo, projeto Dominguinho (João Gomes, Jota.pê e Mestrinho), Marina Sena, Liniker, AnaVitória, Gilsons, Lagum e Djonga. Ingressos aqui.

    Teatro em Curitiba nesta semana

    • O Filho
      • Data e Horário: Domingo (24/05), às 19h.
      • Local: Grande auditório do Teatro Guaíra (Guairão).
      • Ingressos: A partir de R$ 100, a venda pelo DiskIngressos.

    Cinema e Exposições (A Semana Toda)

    • Cine que Une (Mostra Independente)
      • Data e Horário: Abertura na terça-feira (19/05), com sessões a partir das 17h.
      • Local: Museu da Imagem e do Som (MIS-PR).
      • Ingressos: Entrada gratuita, por ordem de chegada (curtas e médias-metragens).
    • Entreolhares: Narrativas Visuais do Festival de Curitiba
      • Data: Em cartaz até sábado (23/05).
      • Local: Centro Cultural da PUCPR.
      • Ingressos: Entrada gratuita (exposição fotográfica retrospectiva).
    • EntreLinhas, Cores e Linguagens (Salas especiais do MAC-PR)
      • Data: Aberto de terça a domingo.
      • Local: Museu Oscar Niemeyer (MON).
    • Atividades Educativas e Visitas Guiadas
      • Data: Dias 22 e 23 de maio.
      • Local: Museu do Expedicionário.
      • Ingressos: Entrada franca (programação focada em pacificação e memória).

    Gastronomia e Eventos de Rua

    • Workshop Gastronômico de Boas Práticas
      • Data: Início na segunda-feira (18/05).
      • Local: Escola de Gastronomia Social do Mercado Municipal de Curitiba.
      • Ingressos: Gratuito, com inscrições prévias.
    • Vinada Cultural
      • Data e Horário: Sábado (23/05) e domingo (24/05), das 11h às 19h.
      • Local: Praça Afonso Botelho (em frente à Arena da Baixada).
      • Informações: Festival dedicado ao cachorro-quente curitibano com mais de 15 bancas, arte urbana e chopes artesanais. Entrada gratuita e preço fixo da vina a R$ 29.
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