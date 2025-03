Trânsito em Curitiba terá várias alterações no Carnaval; veja

A Superintendência de Trânsito de Curitiba (Setran) fará bloqueios no Centro da cidade para os eventos do Carnaval de Curitiba 2025. As intervenções ocorrem ao longo do sábado (1) e vão até segunda-feira (3). Linhas de ônibus do transporte coletivo também terão mudanças no itinerário.

No sábado à tarde e à noite, a Rua Marechal Deodoro recebe o baile infantil, as apresentações dos blocos carnavalescos e o desfile do Grupo Especial das escolas de samba da capital paranaense.

Por isso, das 10h de sábado até às 4h de domingo (2/3), a Marechal ficará totalmente bloqueada entre a Rua Mariano Torres e Alameda Doutor Muricy. Além disso, haverá o bloqueio de tráfego nestes locais:

na esquina da Avenida Marechal Floriano Peixoto com a Rua André de Barros e a Rua José Loureiro;

da Rua Barão do Rio Branco com a José Loureiro;

da Rua João Negrão com a XV de Novembro;

e da Rua Conselheiro Laurindo com a Benjamin Constant.

Já a Rua Dr. Faivre será interditada entre a Marechal Deodoro e XV de Novembro a partir das 20h de sexta-feira (28/2) para a instalação da estrutura do Carnaval Nerd. O desfile será no sábado (1º/3), com concentração às 11h, na Praça Zacarias, de onde blocos de personagens de séries, filmes, HQs e animes seguirão pela Marechal Deodoro até a Rua Dr. Faivre.

No local, haverá apresentações, concurso de cosplay e atividades interativas. O bloqueio da Dr. Faivre permanecerá até as 14h do domingo (2/3).

E no domingo?

No domingo (2/3), a programação na Marechal Deodoro terá mais uma matinê infantil, apresentação de blocos e o desfile das escolas de samba do Grupo de Acesso. Os bloqueios começam às 13h e vão até às 4h de segunda-feira (3/3). O trecho de bloqueio será o mesmo realizado no sábado.

Ainda no domingo, acontece a tradicional Zombie Walk, no Centro de Curitiba. A concentração será às 10h na Boca Maldita e caminhada começa às 12h pela Rua XV de Novembro até a Praça Santos Andrade, até as 18h. Durante o evento, a Setran fará bloqueios na região, nos cruzamentos das ruas Alfredo Bufren com Conselheiro Laurindo; Conselheiro Laurindo com Marechal Deodoro e Rua XV de Novembro com Tibagi.

Linhas de ônibus

Com o bloqueio da Rua Marechal Deodoro para os desfiles do Carnaval 2025, 29 linhas de ônibus terão desvios de itinerário a partir desta sexta-feira (28). CONFIRA AQUI.

No domingo (2), para a realização da Zombie Walk, sete linhas de ônibus terão desvios das 9h às 21h: 361-Augusto Stresser, 371-Higienópolis, 372-Tarumã, 373-Alto Tarumã, 374-Hugo Lange, 375-Sagrado Coração e 979-Turismo.

Confira mais informações NESTE LINK.