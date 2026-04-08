Bloqueio na ‘Rua do Outono’ e novo sentido na Rockfeller: veja o que muda no trânsito de Curitiba hoje

O dia a dia de quem circula por Curitiba ganha novos contornos nesta quarta-feira (08/04). O principal destaque é a alteração na Rua Rockfeller, no Rebouças, que passa a ter sentido duplo de circulação. Além disso, seguem os bloqueios severos no Campina do Siqueira e interdições parciais no Uberaba e São Braz, exigindo paciência e planejamento dos condutores.
Mudanças de sentido
- Rua Rockfeller (Rebouças): A partir das 11h de hoje (08/04), o trecho entre o portão de acesso da UFPR (Campus Rebouças) e a Avenida Silva Jardim passa a ter sentido duplo. A mudança é motivada pelas obras do BRT Leste/Oeste.
- Impacto: O motorista deve redobrar a atenção com o fluxo que agora vem em sentido oposto; agentes da Setran estarão no local para orientação.
Bloqueios e Obras
- Rua Deputado Heitor Alencar Furtado (Campina do Siqueira), famosa Rua do Outono de Curitiba: Bloqueio total no trecho entre as ruas Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães.
- Duração: Previsão de 20 dias (iniciado em 06/04).
- Impacto: Bloqueio total para obras do Novo Inter 2. O desvio deve ser feito dobrando à direita na Hildebrando Cordeiro, à esquerda na Pedro Viriato Parigot de Souza e novamente à esquerda na Major Heitor Guimarães.
- Avenida Vereador Toaldo Túlio (São Braz): Bloqueio parcial de duas faixas entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona.
- Duração: Até o final de abril.
- Impacto: Intervenção para nova tubulação de drenagem. O tráfego flui com desvios nos dois sentidos, mas com lentidão esperada devido ao afunilamento da pista.
- Rua Alberto Heyn (Uberaba): Implementação de sentido único da Rua Luiz Gallieri para a Rua Augusto Zibarth.
- Impacto: Mudança permanente iniciada ontem (07/04) para organizar o fluxo local e aumentar a segurança.
Guia de Trânsito Curitiba
Principais alterações para quarta-feira, 08 de abril de 2026
⚠️ Resumo do Impacto: Obras do Novo Inter 2 e do BRT Leste/Oeste concentram as maiores interdições hoje. Evite a região do Campina do Siqueira (Rua do Outono) e atenção ao novo sentido duplo no Rebouças.
Bloqueios Totais
INTERDIÇÃO TOTAL
Rua Deputado Heitor Alencar Furtado (Rua do Outono)
Trecho: Entre as ruas Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães.
Duração prevista: 20 dias (até 26/04).
Impacto: Desvio obrigatório pela Rua Pedro Viriato Parigot de Souza. Região de alto fluxo com obras do Lote 1 do Novo Inter 2.
Mudanças de Sentido
SENTIDO DUPLO
Rua Rockfeller (Rebouças)
Início: Hoje (08/04) às 11h.
Trecho: Do acesso da UFPR até a Avenida Silva Jardim.
Impacto: Atenção redobrada ao fluxo oposto. Agentes da Setran estarão no local orientando a transição para obras do BRT.
SENTIDO ÚNICO
Rua Alberto Heyn (Uberaba)
Trecho: Da Rua Luiz Gallieri para a Rua Augusto Zibarth.
Impacto: Mudança permanente para organizar o tráfego local. Evite entrar na contramão nas transversais.
Obras e Interdições Parciais
BLOQUEIO PARCIAL
Avenida Vereador Toaldo Túlio (São Braz)
Trecho: Entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona.
Duração prevista: Até o final de abril.
Impacto: Duas faixas bloqueadas para obras de drenagem. Tráfego lento nos dois sentidos; possibilidade de bloqueio total no próximo fim de semana.
Fonte: Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) / Setran.
*As alterações podem ser adiadas em caso de chuvas.