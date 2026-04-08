Bloqueio na ‘Rua do Outono’ e novo sentido na Rockfeller: veja o que muda no trânsito de Curitiba hoje

O dia a dia de quem circula por Curitiba ganha novos contornos nesta quarta-feira (08/04). O principal destaque é a alteração na Rua Rockfeller, no Rebouças, que passa a ter sentido duplo de circulação. Além disso, seguem os bloqueios severos no Campina do Siqueira e interdições parciais no Uberaba e São Braz, exigindo paciência e planejamento dos condutores.

Mudanças de sentido

Rua Rockfeller (Rebouças) : A partir das 11h de hoje (08/04), o trecho entre o portão de acesso da UFPR (Campus Rebouças) e a Avenida Silva Jardim passa a ter sentido duplo . A mudança é motivada pelas obras do BRT Leste/Oeste. Impacto : O motorista deve redobrar a atenção com o fluxo que agora vem em sentido oposto; agentes da Setran estarão no local para orientação.

: A partir das 11h de hoje (08/04), o trecho entre o portão de acesso da UFPR (Campus Rebouças) e a Avenida Silva Jardim passa a ter . A mudança é motivada pelas obras do BRT Leste/Oeste.

Bloqueios e Obras

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado (Campina do Siqueira) , famosa Rua do Outono de Curitiba: Bloqueio total no trecho entre as ruas Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães. Duração : Previsão de 20 dias (iniciado em 06/04). Impacto : Bloqueio total para obras do Novo Inter 2. O desvio deve ser feito dobrando à direita na Hildebrando Cordeiro, à esquerda na Pedro Viriato Parigot de Souza e novamente à esquerda na Major Heitor Guimarães.

, famosa Rua do Outono de Curitiba: Bloqueio no trecho entre as ruas Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães.

Rua Deputado Heitor Alencar Furtado é famosa em Curitiba pelo seu visual no outono. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná/Átila Alberti.

Avenida Vereador Toaldo Túlio (São Braz) : Bloqueio parcial de duas faixas entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona. Duração : Até o final de abril. Impacto : Intervenção para nova tubulação de drenagem. O tráfego flui com desvios nos dois sentidos, mas com lentidão esperada devido ao afunilamento da pista.

: Bloqueio de duas faixas entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona. Rua Alberto Heyn (Uberaba) : Implementação de sentido único da Rua Luiz Gallieri para a Rua Augusto Zibarth. Impacto : Mudança permanente iniciada ontem (07/04) para organizar o fluxo local e aumentar a segurança.

: Implementação de da Rua Luiz Gallieri para a Rua Augusto Zibarth.

Agenda de Trânsito Curitiba – 08/04

Guia de Trânsito Curitiba Principais alterações para quarta-feira, 08 de abril de 2026

⚠️ Resumo do Impacto: Obras do Novo Inter 2 e do BRT Leste/Oeste concentram as maiores interdições hoje. Evite a região do Campina do Siqueira (Rua do Outono) e atenção ao novo sentido duplo no Rebouças.

Bloqueios Totais

INTERDIÇÃO TOTAL Rua Deputado Heitor Alencar Furtado (Rua do Outono) Trecho: Entre as ruas Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães. Duração prevista: 20 dias (até 26/04). Impacto: Desvio obrigatório pela Rua Pedro Viriato Parigot de Souza. Região de alto fluxo com obras do Lote 1 do Novo Inter 2.

Mudanças de Sentido

SENTIDO DUPLO Rua Rockfeller (Rebouças) Início: Hoje (08/04) às 11h. Trecho: Do acesso da UFPR até a Avenida Silva Jardim. Impacto: Atenção redobrada ao fluxo oposto. Agentes da Setran estarão no local orientando a transição para obras do BRT.

SENTIDO ÚNICO Rua Alberto Heyn (Uberaba) Trecho: Da Rua Luiz Gallieri para a Rua Augusto Zibarth. Impacto: Mudança permanente para organizar o tráfego local. Evite entrar na contramão nas transversais.

Obras e Interdições Parciais

BLOQUEIO PARCIAL Avenida Vereador Toaldo Túlio (São Braz) Trecho: Entre as ruas Francisco Comparin e Domingos Dalla Bona. Duração prevista: Até o final de abril. Impacto: Duas faixas bloqueadas para obras de drenagem. Tráfego lento nos dois sentidos; possibilidade de bloqueio total no próximo fim de semana.

Fonte: Secretaria Municipal de Defesa Social e Trânsito (SMDT) / Setran.

*As alterações podem ser adiadas em caso de chuvas.