BRT Leste/Oeste; conheça detalhes do projeto de Curitiba

A Prefeitura de Curitiba realizou, na noite dessa terça-feira (9), uma reunião pública para apresentar as obras do Lote 2.3 do Projeto BRT Leste/Oeste. O encontro ocorreu no auditório do Mercado Municipal e reuniu moradores e comerciantes da região.

Durante a reunião, os técnicos explicaram o escopo da intervenção, que compreende a requalificação da Avenida Sete de Setembro e da Avenida Presidente Affonso Camargo. As obras incluem novo pavimento em concreto para ônibus biarticulados, reforma das estações-tubo, melhorias nas calçadas com acessibilidade, nova iluminação, sinalização, ciclovias e requalificação do entorno.

A apresentação está disponível no canal da Prefeitura no YouTube

Trechos iniciais

A execução da obra terá início ainda neste mês de setembro, com as primeiras frentes de trabalho concentradas na Avenida Presidente Affonso Camargo, entre a Avenida Mariano Torres e a Rua Zeila Moura dos Santos, em frente à Rodoferroviária. Nesse trecho, será implantado o novo pavimento em concreto da canaleta de ônibus, o que exigirá o desvio temporário das linhas de biarticulados para as vias lentas.

Também será iniciado um pequeno trecho da Avenida Sete de Setembro, com cerca de 100 metros na pista lenta sentido Centro-Batel, entre a Avenida Marechal Floriano Peixoto e a Rua Lourenço Pinto. O restante das intervenções na Sete de Setembro está previsto para o início de 2026.

O coordenador-geral da Unidade Técnico-Administrativa de Gerenciamento (Utag), Marcio Teixeira, destacou que o objetivo da reunião foi apresentar com transparência o cronograma inicial e os impactos da obra. “É uma intervenção em uma região desafiadora, que envolve diferentes modais de transporte e grande circulação de pessoas. Justamente por isso, o projeto trará ganhos expressivos ao requalificar a infraestrutura, garantir a operação do Ligeirão Leste/Oeste e ampliar a segurança para quem circula a pé, de bicicleta, de ônibus ou de carro”, afirmou.

Centro vivo

João Vicente Mallmann, engenheiro civil, compareceu à reunião após ver a divulgação no Instagram da Prefeitura de Curitiba. Interessado em projetos que promovam a revitalização do Centro, ele fez questão de acompanhar de perto os detalhes da obra.

“Gosto de ver ações que tornem o Centro mais vivo”, afirmou. Ele citou o investimento na melhoria do transporte público como importante, junto com benefícios ao comércio e aos moradores locais, bem como reforço na segurança da região.

O Lote 2.3 tem valor contratual de R$ 43,6 milhões e prazo de execução de 15 meses. As obras abrangem a canaleta exclusiva da Avenida Sete de Setembro, desde a Avenida Marechal Floriano Peixoto até a Rua Mariano Torres, no Centro, e seguem pela Avenida Presidente Affonso Camargo até a Rua Zeila Moura dos Santos, no bairro Cristo Rei.

Entre os principais serviços programados estão a execução de pavimento em concreto para ônibus biarticulados, requalificação das vias lentas com recape asfáltico, melhorias nas calçadas e faixas de pedestres, implantação de ciclovias, modernização da iluminação pública, adequações no sistema de drenagem, paisagismo e nova sinalização viária.

As intervenções permitirão a passagem do novo Ligeirão Leste/Oeste e a realização de ultrapassagens em pontos estratégicos do trajeto, com soluções como o desalinhamento da estação Eufrásio Correia, ampliação da estação Rodoferroviária e alargamento da canaleta na altura da estação Mariano Torres.

BRT Leste/Oeste

O Lote 2.3 integra o Projeto BRT Leste/Oeste, vinculado ao Programa de Mobilidade Urbana Sustentável de Curitiba. O projeto tem financiamento internacional do New Development Bank (NDB) no valor de US$ 75 milhões. Serão requalificados 20 quilômetros de infraestrutura para ônibus, com a reforma de 34 estações-tubo e cinco terminais – entre eles, novos equipamentos no Capão da Imbuia e Campina do Siqueira. A modernização do sistema também prepara Curitiba para receber ônibus elétricos em seus principais corredores de transporte.

Além de melhorar o tempo de viagem, o projeto irá contribuir para a redução das emissões de carbono e ampliar a conectividade entre modais, com estímulo ao uso de bicicletas, calçadas acessíveis e vias compartilhadas.