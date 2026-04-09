Trânsito em Curitiba: novo bloqueio afeta motorista nesta quinta-feira (09)

Intervenções do Novo Inter 2 avançam nesta quinta-feira (9); além de interdição total em via do Portão, motoristas devem redobrar atenção com bloqueios parciais na região e na “Rua do Outono”.

O bairro Portão entra no radar dos motoristas curitibanos nesta quinta-feira (09/04). Com o início de novas frentes de trabalho do Novo Inter 2, a Rua Prof.ª Doracy Cezzarino será totalmente interditada a partir das 9h. A região também recebe obras na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes e na Rua Álvaro Vardanega, que embora não apresentem bloqueios totais, exigem atenção devido à presença de máquinas e operários na pista.

Obras e Bloqueios

Rua Prof.ª Doracy Cezzarino (Portão): Bloqueio total entre as ruas Tabajara e Tamoios a partir das 9h de hoje. Duração prevista: 30 dias. Impacto: Pavimentação e alargamento da via. O desvio sugerido é pelas ruas Tamoios, Pres. Arthur Bernardes e Tabajaras.

Bloqueio entre as ruas Tabajara e Tamoios a partir das 9h de hoje. Avenida Pres. Arthur da Silva Bernardes (Portão/Santa Quitéria): Bloqueio parcial (meia pista) entre as ruas João Alencar Guimarães e Professor Ulisses Vieira. Duração prevista: 45 dias. Impacto: Sem necessidade de desvios, mas com lentidão no trecho em obras.

Bloqueio (meia pista) entre as ruas João Alencar Guimarães e Professor Ulisses Vieira. Rua Álvaro Vardanega (Portão): Bloqueio da faixa de estacionamento (lado esquerdo) entre a Francisco Klemtz e Padre Leonardo Nunes. Duração prevista: 10 dias neste lado da via. Impacto: Execução de novas calçadas. A passagem de veículos permanece liberada.

Bloqueio da (lado esquerdo) entre a Francisco Klemtz e Padre Leonardo Nunes. Rua Dep. Heitor Alencar Furtado (Campina do Siqueira): Continua o bloqueio total na “Rua do Outono”, entre a Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães. Duração prevista: Mais 17 dias. Impacto: Desvio pela Rua Pedro Viriato Parigot de Souza.

Continua o bloqueio na “Rua do Outono”, entre a Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães.

Transporte Coletivo

Linha 670 (São Jorge): Devido ao bloqueio na Prof.ª Doracy Cezzarino, os ônibus realizam desvio pelas ruas Cel. Airton Plaisant, Francisco Klemtz e Tabajaras (sentido Centro).

Vai pelo Contorno? Atenção redobrada

Contorno Norte : Obras em um novo viaduto podem causar lentidão e exigem atenção aos desvios sinalizados.

: Obras em um novo viaduto podem causar lentidão e exigem atenção aos desvios sinalizados. Regional Santa Felicidade: Equipes da prefeitura realizam a recuperação do pavimento em diversas ruas da região