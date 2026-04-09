Trânsito em Curitiba: novo bloqueio afeta motorista nesta quinta-feira (09)

Intervenções do Novo Inter 2 avançam nesta quinta-feira (9); além de interdição total em via do Portão, motoristas devem redobrar atenção com bloqueios parciais na região e na “Rua do Outono”.
O bairro Portão entra no radar dos motoristas curitibanos nesta quinta-feira (09/04). Com o início de novas frentes de trabalho do Novo Inter 2, a Rua Prof.ª Doracy Cezzarino será totalmente interditada a partir das 9h. A região também recebe obras na Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes e na Rua Álvaro Vardanega, que embora não apresentem bloqueios totais, exigem atenção devido à presença de máquinas e operários na pista.
Obras e Bloqueios
- Rua Prof.ª Doracy Cezzarino (Portão): Bloqueio total entre as ruas Tabajara e Tamoios a partir das 9h de hoje.
- Duração prevista: 30 dias.
- Impacto: Pavimentação e alargamento da via. O desvio sugerido é pelas ruas Tamoios, Pres. Arthur Bernardes e Tabajaras.
- Avenida Pres. Arthur da Silva Bernardes (Portão/Santa Quitéria): Bloqueio parcial (meia pista) entre as ruas João Alencar Guimarães e Professor Ulisses Vieira.
- Duração prevista: 45 dias.
- Impacto: Sem necessidade de desvios, mas com lentidão no trecho em obras.
- Rua Álvaro Vardanega (Portão): Bloqueio da faixa de estacionamento (lado esquerdo) entre a Francisco Klemtz e Padre Leonardo Nunes.
- Duração prevista: 10 dias neste lado da via.
- Impacto: Execução de novas calçadas. A passagem de veículos permanece liberada.
- Rua Dep. Heitor Alencar Furtado (Campina do Siqueira): Continua o bloqueio total na “Rua do Outono”, entre a Hildebrando Cordeiro e Major Heitor Guimarães.
- Duração prevista: Mais 17 dias.
- Impacto: Desvio pela Rua Pedro Viriato Parigot de Souza.
Transporte Coletivo
- Linha 670 (São Jorge): Devido ao bloqueio na Prof.ª Doracy Cezzarino, os ônibus realizam desvio pelas ruas Cel. Airton Plaisant, Francisco Klemtz e Tabajaras (sentido Centro).
Vai pelo Contorno? Atenção redobrada
- Contorno Norte: Obras em um novo viaduto podem causar lentidão e exigem atenção aos desvios sinalizados.
- Regional Santa Felicidade: Equipes da prefeitura realizam a recuperação do pavimento em diversas ruas da região