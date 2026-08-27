Trânsito em Curitiba hoje: três bairros têm bloqueios de até 26 dias

Motoristas e pedestres de Curitiba enfrentam nesta quinta-feira (27) alterações no trânsito em três bairros da capital, com bloqueios que podem durar até 26 dias. As intervenções viárias mais longas estão no Capão Raso, Campina do Siqueira e Portão, enquanto mudanças de sentido entram em vigor no Cajuru e Uberaba. Além disso, obras de reciclagem asfáltica ocorrem no Cajuru e no Tarumã sem interdição total das vias.

Trânsito de Curitiba tem mudanças de sentido

A partir das 11h desta quinta-feira (27), a Rua Salim Tacla, no bairro Cajuru, passa a operar em sentido único de circulação no trecho compreendido entre a Rua Coronel Carlos Bardelli e a Rua Roraima. A alteração no tráfego conta com a orientação de agentes no local. A implantação da sinalização pode ser adiada em caso de ocorrência de chuvas.

Outra alteração no sistema viário ocorreu no bairro Uberaba, onde a Rua Lourdes Erzinger Correia passou a ter preferência de tráfego em relação à Rua Waldomiro Daldigan. O local recebeu nova sinalização e dispositivos de segurança para orientar os motoristas.

Bloqueios e obras viárias

No bairro Capão Raso, a Rua Prof. João Mazzarotto segue com bloqueio total no trecho entre a Rua Vereador Adeodato Volpi e a Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas para a execução de serviços viários. A interdição, iniciada na última segunda-feira, tem previsão de duração até 22 de setembro (restam 26 dias para a conclusão prevista). Os motoristas têm como opção de desvio as ruas Vereador Adeodato Volpi, Francisco Raitani, Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas e Rodolpho Senff Junior.

Em Campina do Siqueira, a Avenida Arthur Bernardes apresenta bloqueio parcial entre a Rua Tamoios e a Rua Tabajaras, no sentido de quem segue para o bairro. A intervenção, iniciada no dia 24 de agosto, tem prazo estimado de 60 dias (restam 57 dias previstos). Ainda no mesmo bairro, a Rua Major Heitor Guimarães teve as faixas liberadas no trecho entre a Avenida Pedro Viriato Parigor de Souza e a Rua Ivo Zanloreni, mantendo-se apenas o bloqueio parcial no cruzamento.

No bairro Portão, a Rua Capitão Tenente Máris de Barros permanece bloqueada na esquina com a Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes até o próximo domingo, 30 de agosto (faltam três dias para a liberação esperada). O acesso está liberado para moradores e comerciantes, e o desvio indicado é feito pela Rua Coronel Airton Plaisant.

Já no Guabirotuba, a Rua José Rietmeyer registra bloqueio parcial na faixa da direita, entre a Avenida Canal Belém e a Avenida Senador Salgado Filho, no sentido Salgado Filho. O tráfego de ônibus no local está mantido e a previsão de término dos serviços se estende até 28 de janeiro.

Intervenções sem bloqueio total

No bairro Cajuru, a Rua Thomaz David Borges passa por trabalhos de reciclagem asfáltica a partir da Rua Doutor José Giostri Sobrinho, ao longo de um trecho de 625 metros. Não há interdição total da pista, mas os condutores compartilham o espaço com a equipe de obras e maquinários.

Situação semelhante ocorre no Tarumã, onde a Rua Manoel Vicente de Oliveira Mello recebe serviços de reciclagem no trecho entre a Rua Gottlieb Rosenau e a Marginal da Linha Verde. Podem ocorrer bloqueios pontuais no trecho durante a movimentação dos equipamentos.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.