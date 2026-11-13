Trânsito em Curitiba hoje tem bloqueios em 12 bairros, além de Linha Verde

Motoristas e pedestres de Curitiba enfrentam bloqueios viários, desvios por obras de pavimentação e alterações definitivas de sentido de circulação nesta sexta-feira (13). As principais intervenções afetam corredores de grande fluxo como a Linha Verde, no Pinheirinho, a Rua Dr. Roberto Barrozo, no Vista Alegre, além de vias nos bairros Santa Quitéria, Hauer, Novo Mundo, Campo Comprido, Cidade Industrial de Curitiba, Capão Raso e Prado Velho.

Bloqueios e obras em vigor

Desvio na Linha Verde no Pinheirinho: Motoristas que trafegam pela Linha Verde, no sentido sul, devem utilizar a via local no trecho entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha. A intervenção ocorre devido às obras das Trincheiras da Vila São Pedro e exige atenção à sinalização no local.



Motoristas que trafegam pela Linha Verde, no sentido sul, devem utilizar a via local no trecho entre as ruas Ipiranga e Sander Roberto da Cunha. A intervenção ocorre devido às obras das Trincheiras da Vila São Pedro e exige atenção à sinalização no local. Bloqueio prolongado na Rua Dr. Roberto Barrozo: No Vista Alegre, duas quadras da Rua Dr. Roberto Barrozo seguem totalmente bloqueadas entre as ruas Nilo Peçanha e Mateus Leme para obras de drenagem, instalação de fibra óptica e pavimentação em concreto na futura faixa exclusiva do transporte coletivo. Iniciado em 29 de outubro, o bloqueio tem duração prevista de 90 dias, estendendo-se até o fim de janeiro de 2027 (dependendo das condições climáticas). Como alternativa, o trânsito na Rua Aristides Teixeira foi liberado entre a Mateus Leme e a Cândido de Abreu, no Centro Cívico, e o acesso local de moradores e comerciantes está garantido.



No Vista Alegre, duas quadras da Rua Dr. Roberto Barrozo seguem totalmente bloqueadas entre as ruas Nilo Peçanha e Mateus Leme para obras de drenagem, instalação de fibra óptica e pavimentação em concreto na futura faixa exclusiva do transporte coletivo. Iniciado em 29 de outubro, o bloqueio tem duração prevista de 90 dias, estendendo-se até o fim de janeiro de 2027 (dependendo das condições climáticas). Como alternativa, o trânsito na Rua Aristides Teixeira foi liberado entre a Mateus Leme e a Cândido de Abreu, no Centro Cívico, e o acesso local de moradores e comerciantes está garantido. Fresagem e recapeamento no Santa Quitéria: A Rua Major França Gomes passa por serviços de fresagem e recapeamento nesta sexta-feira (13) no trecho entre as ruas Herbert Neal e Dona Eleusina Plaisant. O trabalho é dividido em etapas e seguirá até quinta-feira (19/11), avançando entre as ruas Dona Eleusina Plaisant e Dom Orione (dias 16 e 17) e depois até a Rua Professor Fábio de Souza (dias 18 e 19). Agentes de trânsito orientam o fluxo.



A Rua Major França Gomes passa por serviços de fresagem e recapeamento nesta sexta-feira (13) no trecho entre as ruas Herbert Neal e Dona Eleusina Plaisant. O trabalho é dividido em etapas e seguirá até quinta-feira (19/11), avançando entre as ruas Dona Eleusina Plaisant e Dom Orione (dias 16 e 17) e depois até a Rua Professor Fábio de Souza (dias 18 e 19). Agentes de trânsito orientam o fluxo. Obras de drenagem em frente ao Terminal Capão Raso: No Novo Mundo, a Rua Catarina Scotti opera com bloqueio parcial em frente ao Terminal Capão Raso para serviços de drenagem. A interdição começou no dia 10 e segue até quinta-feira (19/11), restando seis dias para a conclusão. A passagem dos ônibus do transporte coletivo está mantida, mas veículos particulares enfrentam estreitamento de pista.



No Novo Mundo, a Rua Catarina Scotti opera com bloqueio parcial em frente ao Terminal Capão Raso para serviços de drenagem. A interdição começou no dia 10 e segue até quinta-feira (19/11), restando seis dias para a conclusão. A passagem dos ônibus do transporte coletivo está mantida, mas veículos particulares enfrentam estreitamento de pista. Recapeamento e compartilhamento de pista no Campo Comprido: Na Rua Almir Nelson de Almeida, entre as ruas Mário Zanlorenzi e Rosamélia de Oliveira, serviços de fresa e recapeamento provocam o compartilhamento de pista com operários e maquinário pesado. Iniciada no dia 10, a intervenção segue até este sábado (14/11), restando apenas um dia de obras.



Na Rua Almir Nelson de Almeida, entre as ruas Mário Zanlorenzi e Rosamélia de Oliveira, serviços de fresa e recapeamento provocam o compartilhamento de pista com operários e maquinário pesado. Iniciada no dia 10, a intervenção segue até este sábado (14/11), restando apenas um dia de obras. Bloqueios escalonados na Cidade Industrial de Curitiba: Na CIC, a Rua Professor Oscar Sanches Monteiro permanece totalmente bloqueada entre as ruas Desembargador Cid Campelo e João Raphael Machado para ampliação da rede de galerias de águas pluviais. Os trabalhos avançarão de forma escalonada pelas ruas João Raphael Machado e Desembargador Cid Campelo, sem interdição simultânea das três vias, com previsão de término em meados de janeiro de 2027. O acesso à Escola Municipal Professor Dario Persiano de Castro Vellozo está garantido.



Na CIC, a Rua Professor Oscar Sanches Monteiro permanece totalmente bloqueada entre as ruas Desembargador Cid Campelo e João Raphael Machado para ampliação da rede de galerias de águas pluviais. Os trabalhos avançarão de forma escalonada pelas ruas João Raphael Machado e Desembargador Cid Campelo, sem interdição simultânea das três vias, com previsão de término em meados de janeiro de 2027. O acesso à Escola Municipal Professor Dario Persiano de Castro Vellozo está garantido. Interdições nos cruzamentos do Capão Raso: A Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas segue bloqueada nos cruzamentos com as ruas Professor João Mazzarotto e Antônio Freitas Barbosa. Iniciada em 30 de outubro, a interdição deve seguir até meados deste mês de novembro, com desvios sinalizados pelas ruas Marechal Althayr Roszanniy, Sebastião Pedrozo e Eponino Macuco.



A Rua Tenente Miguel Afonso Ribeiro Cubas segue bloqueada nos cruzamentos com as ruas Professor João Mazzarotto e Antônio Freitas Barbosa. Iniciada em 30 de outubro, a interdição deve seguir até meados deste mês de novembro, com desvios sinalizados pelas ruas Marechal Althayr Roszanniy, Sebastião Pedrozo e Eponino Macuco. Bloqueios parciais no Hauer: A Rua Paulo Setúbal registra bloqueios parciais em etapas para melhorias no pavimento, afetando primeiro o trecho entre as ruas Hipólito da Costa e Cleto da Silva e, na sequência, entre as ruas Evaristo da Veiga e Irmã Flávia Borlet. Não há data definida para a conclusão dos trabalhos.

Mudanças recentes de sentido de circulação

Novo sentido único no Prado Velho: Desde quinta-feira (12/11), a Rua Jaime Costa passou a operar em sentido único de circulação no trecho entre as ruas Francisco Parolin e David de Souza Camargo. Os motoristas agora só podem trafegar no sentido da Rua Francisco Parolin em direção à Rua David de Souza Camargo.



Desde quinta-feira (12/11), a Rua Jaime Costa passou a operar em sentido único de circulação no trecho entre as ruas Francisco Parolin e David de Souza Camargo. Os motoristas agora só podem trafegar no sentido da Rua Francisco Parolin em direção à Rua David de Souza Camargo. Alterações implantadas nesta semana no Tarumã, São Braz e Uberaba: Outras três vias da capital consolidam nesta semana suas mudanças definitivas de mão única. No Tarumã, desde terça-feira (10/11), a Rua Raphael Papa opera em sentido único do acesso à via em direção à Rua Madre Leonie. No São Braz, desde o dia 5 de novembro, a Rua Adelina Ferreira Muller tem sentido único em cada pista (no sentido norte, da Altamiro Machado para a Tapiranga; no sentido sul, o inverso). Já no Uberaba, desde o dia 4 de novembro, a Rua Manoel Soares Gomes passou a ter mão única da Avenida Comendador Franco para a Avenida Senador Salgado Filho.