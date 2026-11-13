Segurança

Famílias parceiras no crime são algo de mega operação da Polícia em Curitiba

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Tribuna do Paraná
Por Redação / Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 13/11/26 07h30
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Polícia Civil realiza operação contra o tráfico de drogas e lavagem de dinheiro em Curitiba,. Foto: Divulgação / Policia Civil

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpre, na manhã desta sexta-feira (13), 45 mandados judiciais contra uma organização familiar investigada por tráfico de drogas e lavagem de R$ 25 milhões. As ordens são executadas em Curitiba e em Araucária, na Região Metropolitana.

Ao todo, cerca de 200 policiais participam da ação para cumprir 31 mandados de busca e apreensão e 14 de prisão preventiva, com o apoio de um helicóptero e cães de faro. A Justiça também determinou o bloqueio de contas bancárias de pessoas físicas e jurídicas e o sequestro de imóveis, veículos e outros bens dos investigados.

A investigação começou em novembro de 2025, a partir da análise de documentos apreendidos em uma operação anterior, realizada em julho do mesmo ano, que resultou na prisão de oito pessoas. Segundo a polícia, os crimes apurados envolvem tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro.

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De acordo com o delegado da PCPR Ricardo Casanova, o trabalho policial identificou duas famílias que atuavam juntas no comércio de entorpecentes na capital. “Um deles [dos grupos] foi desmantelado após a prisão de seus membros na operação deflagrada em julho”, explicou.

Com a queda da primeira quadrilha, o segundo grupo familiar assumiu o controle do tráfico nos bairros Novo Mundo e Fazendinha. Ainda conforme a investigação, as duas famílias mantiveram vínculo financeiro mesmo após as prisões do ano passado.

“A matriarca do grupo desmantelado, apesar de ter sido presa durante a operação do ano passado e ter obtido a prisão domiciliar, recebeu dinheiro de membros do outro grupo e realizou a lavagem destes valores”, detalhou Casanova. Ela é novamente alvo de mandado de prisão na operação desta sexta-feira.

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