Falecimentos em Curitiba; Obituário desta sexta-feira, 13/11/2026

ADRIANA FERREIRA, 54 ano(s). Profissão: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO. Filiação: JOAO MARIA FERREIRA e LEONILDA AGOSTINHO FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
AGUINALDO NEPOMUCENO CARDOSO, 56 ano(s). Profissão: MOTORISTA. Filiação: OSWALDO NEPOMUCENO CARDOSO e PEDRINHA CARVALHO CARDOSO. Sepultamento: A DEFINIR, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
AIRTON CORREA BATISTA, 88 ano(s). Filiação: JOAO BATISTA CORREA e CELINA BATISTA CORREA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ALICE DE LARA MARTINS, 87 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Cônjuge: JUSTINO ELEODORO MARTINS. Filiação: DULCIDIO TEIXEIRA DE LARA e AURORA DE CAMPOS ANDRADE. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ALICE TEREZINHA WOSCH, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: DIVALDO JOAO WOSCH. Filiação: ANTONIO FAUSTINO DE FARIA e ELVIRA FULTON. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
AMADEUS FERREIRA, 84 ano(s). Profissão: INSPETOR TÉCNICO. Filiação: ANTONIO JOSE FERREIRA e SILVANA MARIA FERREIRA. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 20:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ANA PATRICIA RAMOS RODRIGUES, 46 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: FAUSTO RODRIGUES e TALMA RAMOS. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL SOLIDAO, sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ANGELINA PISSETTI GRECCA, 89 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: ROLAND ADNALOY GRECCA. Filiação: OLIVIO PISSETTI e CELIA GENY PISSETTI. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
ARACY BARON GUENO, 96 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: FRANCISCO BARON e ROSALIA CANESTRARO. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ARISTIDES BERTAN, 86 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: APARECIDA PIRES BERTAN. Filiação: ANGELO BERTAN e VITALINA SINOTTI. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ARNO EUGENIO WENDEL, 97 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Cônjuge: NAIR WENDEL. Filiação: ARTHUR EMILIO WENDEL e OTTILIA WENDEL. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 14:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ASTIL MARIA BARTOSCKI, 91 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: BENICIO PEDRO SCHATZMANN e MARIA DA GRACA SCHATZMANN. Sepultamento: CEMITERIO MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA, sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 12/11/2026.
BENEDITO PAULO DE OLIVEIRA, 75 ano(s). Profissão: ZELADOR(A). Cônjuge: RENI DE OLIVEIRA. Filiação: BENEDITO PAULO DE OLIVEIRA e ALTINA MENDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
CELSO FERREIRA DO NASCIMENTO, 83 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Cônjuge: JENI DE TOLEDO NASCIMENTO. Filiação: ELIAS FERREIRA DO NASCIMENTO e GERTRUDES NEVES FERREIRA. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 10:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
CLAUDIA DAMARIS REIS GONCALVES, 41 ano(s). Profissão: MANICURE. Filiação: JOSE GONCALVES FILHO e JURAIDES REIS GONCALVES. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
CLEUNICE DE SOUZA, 70 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ELIAS DE SOUZA. Filiação: JERONIMO BATISTA DE SOUZA e GERALDA BONIFACIA DE JESUS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
DANIEL ARAUJO DE SOUZA, 87 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Cônjuge: DAMIANA NASCIMENTO DE SOUZA. Filiação: PEDRO SILVESTRE DE ARAUJO e CELINA TEIXEIRA DE ARAUJO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
EDUARDO VINIVIUS SILVA CANDIDO, 20 ano(s). Profissão: AUXILIAR PRODUÇÃO. Filiação: JOEL SILVA CANDIDO e FRANCIELE XAVIER SILVA. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO TRANQUEIRA, sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ELINAR EUGENIO, 52 ano(s). Profissão: VIDRACEIRO(A). Filiação: JOAO EUGENIO e FRANCISCA MARIA DE JESUS EUGENIO. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
GLACY TANNER PONTAROLLI, 100 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: GUILHERMINA TANNER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
IDIDA JOSEFINA HERNANDEZ VASQUEZ, 62 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: OSWALDO JOSE HERNANDEZ e SILVANA CARMEN VASQUEZ DE HERNANDEZ. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
IRACI DE ABREU PAIVA, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: FRIDOLF EMILIO HOFFMANN. Filiação: ANTONIO DE ABREU e NARCISA FELIPE DE ABREU. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
IZABEL DE CARVALHO, 93 ano(s). Profissão: COSTUREIRO(A). Filiação: LAZARO CARVALHO e BENVINDA DE OLIVEIRA. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA PAZ, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
IZALTINO FERREIRA GONCALVES, 79 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: ELIZIA MARIA GONCALVES. Filiação: SERILIA GONCALVES. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
JAIR GONCALVES, 76 ano(s). Profissão: VIGILANTE. Filiação: EUNICE DE MELLO GONCALVES e EUNICE DE MELLO GONCALVES. Sepultamento: (ARAUCÁRIA) CEMITÉRIO CENTRAL DE ARAUCÁRIA, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
JOAO MARIA DA SILVEIRA, 73 ano(s). Profissão: SERRALHEIRO. Cônjuge: CLEUSA MARIA DA SILVEIRA. Filiação: JOSE ARISTIDE DA SILVEIRA e ANA RIBEIRO DA SILVEIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO PQ SR DO BONFIM, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
JOSE FRANCISCO DE SOUZA, 69 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JULIO FERREIRA DE SOUZA e APARECIDA INACIA DA SILVA SOUZA. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
JOSE LUIZ D AGOSTIN, 80 ano(s). Cônjuge: ROSI CARMELITA SIMONI D AGOSTIN. Filiação: ELPIDIO D AGOSTIN e JOSEFINA WOTOCOSKI D AGOSTIN. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO PAROQUIAL NOSSA SRA DO ROSARIO, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 15:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
JULIA THEISGES ESPINDOLA, 8 mes(es). Profissão: MENOR. Filiação: BRUNO MARCOS ESPINDOLA e MARIA LUIZA THEISGES. Sepultamento: CREMATORIO CATARINENSE – PALHOCA, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
JURACI ANDRE CARDOSO, 80 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOAO ANDRE CARDOSO e MARIA JOANA DE JESUS. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
LUIZA HONORATO DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: CABELEIREIRO(A). Filiação: ZACHARIAS HONORATO DOS SANTOS e GENOVEVA HONORATO DOS SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 12/11/2026.
MAGALI AIDES GRUBER, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ANTONIO CANDIDO AMARAL ALVES. Filiação: ALCIDES GRUBER e ERONDINA GRUBER. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO PAROQUIAL UMBARÁ, sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 12/11/2026.
MARIA JOSE WERNECK FERREIRA DA LUZ, 84 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: JOSE AFFONSO WERNECK e MARGARIDA FOLTRAN WERNECK. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 13:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
MARIA JUDITE FERNANDES, 85 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: JOSE FERNANDES JUNIOR. Filiação: JOSE FERREIRA JUNIOR e MARIA MATILDE GOMES. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 17:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
MARIA OLGA DE CAMPOS COSTA, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: VALDIVIO DA COSTA. Filiação: ARMINIO BUENO DE CAMPOS e ALBERTINA DE CAMPOS. Sepultamento: CEMITERIO JARDIM SAUDADE – TELEMACO BORBA/PR, sexta-feira, 13 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 12/11/2026.
MARIA TITA ROSADO, 88 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: JOSE MAURICIO ARAUJO NOVAES. Filiação: PEDRO JOSE ROSADO e MARIA TITA DA CONCEICAO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 10:30h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
MARLI RIBEIRO DOS SANTOS, 82 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: LAURIANO RODRIGESCDOS SANTOS. Filiação: GUIOMAR DIA SANTOS RIBEIRO e LYDIA RIBEIRO. Sepultamento: (AL.TAMANDARÉ) CEMITÉRIO VATICANO, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 17:30h. Data do Falecimento: 13/11/2026.
NELSON FERREIRA SANTOS, 91 ano(s). Profissão: FUNCIONÁRIO PÚBLICO MUNICIPAL. Cônjuge: MARIA ALICE SANTOS. Filiação: DURVALINO FERREIRA SANTOS e FRANCISCA FERREIRA SANTOS. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
NEWTON ARMSTRONG DE PAULA, 82 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: ROSEMIRO ALVES DE PAULA e DONAIDE ARMSTRONG DE PAULA. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
OLIMPIA APARECIDA MORAIS, 82 ano(s). Profissão: DOMÉSTICA. Filiação: JOAQUIM TERTULIANO DOS SANTOS e MARIA CLAUDINA. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 16:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
PEDRO JUODIS, 65 ano(s). Profissão: COMERCIANTE. Filiação: PETRAS JUODIS e DORA JOUDIS. Sepultamento: (PINHAIS) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE/PINHAIS, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
REGINA LUCIA MAZZUCHELLI FERRARESSO SOCZEK, 72 ano(s). Profissão: SECRETÁRIA. Filiação: MARTIN FERRARESSO e ANA ROSA MAZZUCHELLI FERRARESSO. Sepultamento: (PINHAIS) COMPLEXO CERIMONIAL DE PINHAIS, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 21:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
ROSE MARIE WUNSCH, 72 ano(s). Profissão: EDITOR(A). Filiação: HILMO WUNSCH e CLARICE PEREIRA WUNSCH. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, quinta-feira, 12 de novembro de 2026 às 16:30h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
TEREZINHA DE JESUS KOVALSKI FERRARI, 78 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOAO BATISTA FERRARI e CECILIA KOVALSKI FERRARI. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, sexta-feira, 13 de novembro de 2026 às 11:00h. Data do Falecimento: 12/11/2026.
WALTER RAGOZINI, 86 ano(s). Profissão: PROJETISTA MECÂNICO. Cônjuge: CECILIA FREDERICO RAGOZINI. Filiação: AFFONSO RAGOZINI e ELEONITE NEGRINI. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, quinta-feira, 12 de novembro de 2026. Data do Falecimento: 12/11/2026.