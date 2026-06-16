Trânsito em Curitiba: ampliação de trincheira e obras de novo viaduto exigem paciência

O trânsito em Curitiba exige atenção redobrada dos motoristas nesta terça-feira (16), especialmente nas regiões leste e sul da capital. A operação de lançamento de vigas do novo Viaduto Curitiba-Pinhais provoca bloqueios totais em trechos da Avenida Victor Ferreira do Amaral, enquanto o avanço das obras do Novo Inter 2 interdita vias importantes no Capão Raso. Além disso, obras de ampliação na BR-277 restringem o fluxo na trincheira de acesso ao Jardim das Américas. Recomenda-se que os condutores utilizem rotas alternativas e saiam de casa com antecedência.
Bloqueios
Operação de vigas no Tarumã e Bairro Alto
Data: Terça-feira (16/6).
Local: Avenida Victor Ferreira do Amaral (a partir da Rua Hayton da Silva Pereira) e rotatória da Rua Paulo Kissula.
Duração: Das 9h às 17h.
Impacto: Bloqueio total para lançamento de vigas do Viaduto Curitiba-Pinhais. O desvio principal para Pinhais e Capão da Imbuia deve ser feito pela Rua Hayton da Silva Pereira. Não é permitido estacionar ou circular na região da Paulo Kissula durante a operação.
Obras do Novo Inter 2 no Capão Raso
Data: Em vigor desde segunda-feira (15/6).
Local: Rua Professor João Mazzarotto, entre as ruas Santa Regina e Antônio de Freitas Barbosa.
Duração: Indeterminada (início da requalificação viária).
Impacto: Bloqueio total ao trânsito. O acesso é garantido apenas para moradores e comerciantes. A Rua João Marquesi é a principal alternativa de desvio.
Obras
Ampliação na trincheira do Jardim das Américas
Data: Em vigor (previsão de 25 dias).
Local: Trincheira de acesso ao Jardim das Américas, no km 82,850 da BR-277.
Duração: Diariamente, das 8h às 18h.
Impacto: Tráfego em meia pista sob a estrutura para obras de ampliação realizadas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro. Motoristas devem redobrar a atenção à sinalização especial no trecho.
Manutenção asfáltica no Bigorrilho
Data: Em vigor até 19/06.
Local: Rua Marechal José Bernardino Bormann, entre a Alameda Dr. Carlos de Carvalho e a Rua Olavo de Carvalho.
Duração: Previsão de conclusão nesta sexta-feira.
Impacto: Bloqueio total para manutenção asfáltica. Acesso restrito a moradores e comerciantes.
Mudanças de sentido
Sentido único no Capão Raso
Data: Em vigor.
Local: Rua Santa Mônica.
Duração: Permanente.
Impacto: A via opera em sentido único para organizar o fluxo local e aumentar a segurança viária.
Alteração no Sítio Cercado
Data: Em vigor.
Local: Rua Pedro Airton Zimmermann.
Duração: Permanente.
Impacto: Implantação definitiva de sentido único de circulação.
Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba
Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.