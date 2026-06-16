Trânsito em Curitiba: ampliação de trincheira e obras de novo viaduto exigem paciência

O trânsito em Curitiba exige atenção redobrada dos motoristas nesta terça-feira (16), especialmente nas regiões leste e sul da capital. A operação de lançamento de vigas do novo Viaduto Curitiba-Pinhais provoca bloqueios totais em trechos da Avenida Victor Ferreira do Amaral, enquanto o avanço das obras do Novo Inter 2 interdita vias importantes no Capão Raso. Além disso, obras de ampliação na BR-277 restringem o fluxo na trincheira de acesso ao Jardim das Américas. Recomenda-se que os condutores utilizem rotas alternativas e saiam de casa com antecedência.

Bloqueios

Operação de vigas no Tarumã e Bairro Alto

Data: Terça-feira (16/6).

Local: Avenida Victor Ferreira do Amaral (a partir da Rua Hayton da Silva Pereira) e rotatória da Rua Paulo Kissula.

Duração: Das 9h às 17h.

Impacto: Bloqueio total para lançamento de vigas do Viaduto Curitiba-Pinhais. O desvio principal para Pinhais e Capão da Imbuia deve ser feito pela Rua Hayton da Silva Pereira. Não é permitido estacionar ou circular na região da Paulo Kissula durante a operação.

Obras do Novo Inter 2 no Capão Raso

Data: Em vigor desde segunda-feira (15/6).

Local: Rua Professor João Mazzarotto, entre as ruas Santa Regina e Antônio de Freitas Barbosa.

Duração: Indeterminada (início da requalificação viária).

Impacto: Bloqueio total ao trânsito. O acesso é garantido apenas para moradores e comerciantes. A Rua João Marquesi é a principal alternativa de desvio.

Obras

Ampliação na trincheira do Jardim das Américas

Data: Em vigor (previsão de 25 dias).

Local: Trincheira de acesso ao Jardim das Américas, no km 82,850 da BR-277.

Duração: Diariamente, das 8h às 18h.

Impacto: Tráfego em meia pista sob a estrutura para obras de ampliação realizadas pela concessionária EPR Litoral Pioneiro. Motoristas devem redobrar a atenção à sinalização especial no trecho.

Manutenção asfáltica no Bigorrilho

Data: Em vigor até 19/06.

Local: Rua Marechal José Bernardino Bormann, entre a Alameda Dr. Carlos de Carvalho e a Rua Olavo de Carvalho.

Duração: Previsão de conclusão nesta sexta-feira.

Impacto: Bloqueio total para manutenção asfáltica. Acesso restrito a moradores e comerciantes.

Mudanças de sentido

Sentido único no Capão Raso

Data: Em vigor.

Local: Rua Santa Mônica.

Duração: Permanente.

Impacto: A via opera em sentido único para organizar o fluxo local e aumentar a segurança viária.

Alteração no Sítio Cercado

Data: Em vigor.

Local: Rua Pedro Airton Zimmermann.

Duração: Permanente.

Impacto: Implantação definitiva de sentido único de circulação.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.