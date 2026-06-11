Mais de 2,4 mil toneladas; saiba como será o transporte das vigas gigantes do novo viaduto Curitiba-Pinhais

O transporte de vigas gigantes vai alterar o trânsito no Bairro Alto e no Capão da Imbuia a partir das 9h da próxima segunda-feira (15). Ao todo, serão 50 vigas longarinas de concreto que formam a estrutura fundamental do novo viaduto Curitiba-Pinhais, parte do projeto Novo Inter 2.

Do conjunto de vigas, 40 delas pesam 40 toneladas cada. As outras dez são ainda maiores, com 85 toneladas cada uma, e medem 38 metros, o equivalente a um edifício de 12 andares. Somadas, as 50 peças de concreto chegam a 2,450 toneladas, ou 1750 carros populares, segundo cálculos da Prefeitura de Curitiba.

As vigas, que estão no canteiro da empresa que executa a obra, na Rua Paulo Kissula, no Capão da Imbuia, farão um trajeto de 900 metros até a Avenida Victor Ferreira do Amaral. Lá, serão posicionadas sobre os apoios do viaduto.

O peso e a dimensão das peças obriga que sejam transportadas uma por vez. Chegando ao local da obra, serão içadas por um guindaste, para serem então encaixadas sobre os pilares e blocos de apoio da via a ser construída.

A prefeitura espera que o viaduto dê maior capacidade viária à região, o que vai permitir que o trânsito flua melhor e de forma mais segura na conexão entre a capital e a cidade da região metropolitana.

Somadas, as 50 vigas chegam a 2,450 toneladas, ou 1750 carros populares. Foto: Isabella Mayer/SECOM Andamento obras novo viaduto entre Curitiba e Pinhais. Curitiba, Foto: Isabella Mayer/SECOM

Alterações no trânsito

Para que o transporte das vigas aconteça com o máximo de segurança, os bloqueios serão totais, durante toda a operação, sempre das 9h às 17h. Os principais bloqueios vão ocorrer na Avenida Victor Ferreira do Amaral e em vias de acesso ao local da obra. O trânsito será interrompido a partir do cruzamento da avenida com a Rua Hayton da Silva Pereira, que será utilizada como rota principal do desvio para o bairro Capão da Imbuia e Pinhais.

Na região da Rua Paulo Kissula, o bloqueio será total na rotatória que conecta as ruas Edson Zacarias Cordeiro e Guilherme Weiss. A circulação de veículos no trecho será completamente interrompida, assim como o estacionamento entre a rotatória e a Avenida Victor Ferreira do Amaral. O acesso da Rua Delouds Zilio Homann para a Paulo Kissula também será bloqueado.

As ruas Marechal José Agostinho dos Santos e Raul Caron vão contar com acesso à Avenida Victor Ferreira do Amaral apenas para atendimento aos comércios locais e moradores. Mas o bloqueio será total total a partir da Rua Pastor Manoel Virgínio dos Santos até a Paulo Kissula.

Junto da sinalização, agentes da Superintendência de Trânsito farão o apoio no primeiro dia da operação com objetivo de organizar o fluxo viário e garantir a segurança do tráfego na região.

Linhas do transporte público também vão passar por alterações de itinerário enquanto durar a migração das vigas. As linhas B41-Maracanã/Capão da Imbuia, C03-Pinhais/Guadalupe e D01-Piraquara/Santos Andrade vão contar com desvios de rota. Já as linhas de ônibus Curitiba manterão as alterações adotadas desde o início da obra.

Orientações para rotas alternativas

Capão da Imbuia

A orientação da prefeitura, para quem trafega na Av. Victor Ferreira do Amaral, no sentido Pinhais, são desvios pela Rua Hayton da Silva Pereira e Pastor Manoel Virgínio dos Santos. Em seguida, os motoristas vão acessar, à esquerda, as ruas Professora Antônia Reginato Vianna e Osmário de Lima, em direção à Rua Paulo Kissula. A partir daí, o trajeto segue pela Rua Guilherme Weiss, com acesso à rotatória no sentido Pinhais.

Bairro Alto

Para os motoristas que trafegam pela Av. Victor Ferreira do Amaral, no sentido Pinhais, o desvio deve ser feito pela Rua Prof. Nivaldo Braga, seguindo, à esquerda, pela Rua 21 de Junho, à direita na Rua Professora Olga Balster e seguir até a Konrad Adenauer. Logo após, a orientação é dobrar à direita na Rua José Veríssimo e novamente à direita na Pedro Eloy de Souza, acessando assim a ponte na divisa com Pinhais.