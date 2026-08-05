Trânsito de Curitiba: Centro tem mudança expressiva hoje. Lista revela alterações

Motoristas e usuários de ônibus enfrentam a partir desta quarta-feira (5) mudanças significativas no trânsito de Curitiba. As obras do BRT Leste/Oeste e do Novo Inter 2 alteram o sentido de vias no Centro, interditam ruas importantes no Capão Raso e Portão e modificam itinerários de linhas de transporte coletivo. As intervenções no trânsito de Curitiba hoje causam retenções, exigem desvios e devem afetar o deslocamento diário em corredores movimentados da cidade pelos próximos dias.

No Centro, uma importante mudança promete pegar muitos motoristas de surpresa: um novo sentido bem em frente à Câmara Municipal de Curitiba.

Mudança de sentido

Rua Barão do Rio Branco passa a ter sentido único no Centro

Local: Trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro, bem em frente à Câmara Municipal de Curitiba.

Trecho entre a Avenida Sete de Setembro e a Avenida Visconde de Guarapuava, no Centro, bem em frente à Câmara Municipal de Curitiba. Data e início: A partir das 11h desta quarta-feira, 5 de agosto (intervenção permanente)

A partir das 11h desta quarta-feira, 5 de agosto (intervenção permanente) Impacto ao motorista: Os veículos que transitam pelo local passam a circular apenas no sentido da Avenida Sete de Setembro em direção à Avenida Visconde de Guarapuava. A alteração atende às adequações viárias da infraestrutura do BRT Leste/Oeste para reordenar o tráfego central. Condutores devem prestar atenção à nova sinalização instalada e evitar a conversão no sentido oposto.

Obras e bloqueios viários

Bloqueios no Capão Raso alteram tráfego da Rua Deputado Waldemiro Pedroso

Local: Rua Deputado Waldemiro Pedroso, entre a Avenida República Argentina e a Rua Antônio Gasparin, no Capão Raso.

Rua Deputado Waldemiro Pedroso, entre a Avenida República Argentina e a Rua Antônio Gasparin, no Capão Raso. Data e duração: Em andamento desde 3 de agosto; etapa parcial até domingo, 9 de agosto. Bloqueio total entre 10 e 14 de agosto (faltam 9 dias para o término total previsto).

Em andamento desde 3 de agosto; etapa parcial até domingo, 9 de agosto. Bloqueio total entre 10 e 14 de agosto (faltam 9 dias para o término total previsto). Impacto ao motorista e pedestre: Na fase inicial até domingo, o bloqueio parcial para obras de drenagem e instalação de fibra causa lentidão, operando em meia pista. A partir do dia 10 de agosto, haverá interdição total da via para reciclagem e pavimentação. Quem circula pela Avenida República Argentina deve usar a Rua João Bonat como rota alternativa; já os condutores vindo da Rua Antônio Gasparin devem desviar pela Rua Luiz Del Gobbo. Pedestres devem ter cautela com as escavações.

Interdição temporária na Avenida Arthur Bernardes no bairro Portão

Local: Avenida Arthur Bernardes, no trecho entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Professor Brasílio Ovídio da Costa, no Portão.

Avenida Arthur Bernardes, no trecho entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Professor Brasílio Ovídio da Costa, no Portão. Data e duração: Intervenção programada para o próximo sábado (com conclusão no próprio dia, das 7h30 às 18h30).

Intervenção programada para o próximo sábado (com conclusão no próprio dia, das 7h30 às 18h30). Impacto ao motorista: A via estará completamente fechada durante a execução das obras do Novo Inter 2. O motorista precisará reprogramar o trajeto e utilizar rotas paralelas na região do Portão para evitar congestionamentos ao longo do dia.

Transporte coletivo

Biarticulados voltam à canaleta e marginal da Affonso Camargo sofre estreitamento

Local: Avenida Presidente Affonso Camargo (trecho entre a Rua Mariano Torres e as proximidades do Viaduto Capanema, sentido bairro), no Centro.

Avenida Presidente Affonso Camargo (trecho entre a Rua Mariano Torres e as proximidades do Viaduto Capanema, sentido bairro), no Centro. Data e duração: Em implantação desde o dia 4 de agosto (intervenção contínua de manutenção do asfalto).

Em implantação desde o dia 4 de agosto (intervenção contínua de manutenção do asfalto). Impacto ao motorista e passageiro: Os ônibus biarticulados no sentido Pinhais/Terminal Centenário já voltaram a trafegar exclusivamente pela canaleta após a conclusão do pavimento em concreto. No entanto, para a reforma da pista marginal que vinha sendo compartilhada, haverá estreitamento parcial ao longo de 700 metros. O afunilamento de pistas exige atenção redobrada e paciência dos motoristas nos horários de pico.

Ajustes nos acessos ao Terminal Capão Raso e desvios de linhas

Local: Acessos ao Terminal Capão Raso e entorno da Rua Deputado Waldemiro Pedroso.

Acessos ao Terminal Capão Raso e entorno da Rua Deputado Waldemiro Pedroso. Data e duração: Até 9 de agosto (operação “pare e siga”); de 10 a 14 de agosto (desvios de linhas).

Até 9 de agosto (operação “pare e siga”); de 10 a 14 de agosto (desvios de linhas). Impacto ao passageiro: Até domingo, as entradas e saídas de ônibus do Terminal Capão Raso funcionam sob o sistema “pare e siga”, podendo gerar pequenos atrasos. Durante o bloqueio total na próxima semana (10 a 14/8), linhas do transporte coletivo terão alteração formal de itinerário no entorno.

Desvios em linhas de ônibus no bairro Portão durante o sábado

Local: Região do cruzamento da Avenida Arthur Bernardes com as ruas Professor Ulisses Vieira e Professor Brasílio Ovídio da Costa.

Região do cruzamento da Avenida Arthur Bernardes com as ruas Professor Ulisses Vieira e Professor Brasílio Ovídio da Costa. Data e duração: Próximo sábado, entre 7h30 e 18h.

Próximo sábado, entre 7h30 e 18h. Impacto ao passageiro: As linhas 021 – Interbairros II (Anti-horário), 023 – Inter 2 (Anti-horário) e 702 – Caiuá/Cachoeira realizarão desvios de itinerário ao longo de todo o período do bloqueio operacional, deixando temporariamente de atender aos pontos desativados no trecho.