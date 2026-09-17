Trânsito em Curitiba: obras no Santa Quitéria e bloqueio no Campina do Siqueira marcam esta quinta (17)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às novas alterações no tráfego nesta quinta-feira (17). Os destaques do dia incluem o início de obras de reciclagem do pavimento na Rua Dom Orione, no Santa Quitéria, e a continuidade dos trabalhos na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão, no Pinheirinho.

A capital também mantém em andamento o bloqueio parcial na Rua Major Heitor Guimarães, no Campina do Siqueira, para as obras do Novo Inter 2, as interdições na marginal da Avenida Sete de Setembro para o BRT Leste/Oeste e reparos estruturais na CIC, Hauer, Barreirinha e Boa Vista.

Nova obra no Santa Quitéria e bloqueio no Campina do Siqueira

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): A partir desta quinta-feira (17), a Rua Dom Orione passa por obras de reciclagem no pavimento em um trecho de cerca de 1.500 metros, entre a Rua Delegado Trindade e a Rua Francisco Klemtz. Durante a execução dos serviços, podem ocorrer bloqueios temporários e alterações na circulação local, exigindo atenção dobrada de motoristas e pedestres.

Pinheirinho (Rua João Malta de Albuquerque Maranhão): Seguem os serviços de reciclagem do pavimento na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão, em um trecho de aproximadamente 340 metros entre a Rua Nossa Senhora do Sagrado Coração e a Rua João Lemos dos Santos, iniciados nesta quarta-feira (16 de setembro).

Campina do Siqueira (Major Heitor Guimarães): Continua o bloqueio de duas faixas da esquerda da Rua Major Heitor Guimarães ao longo de 450 metros, no trecho entre a Rua Princesa Izabel e a Rua Ângela Ganz, para o andamento das obras do Novo Inter 2, com previsão de duração de 30 dias.

A faixa da direita permanece liberada para a circulação de veículos. Por outro lado, as quatro faixas no trecho entre a Rua Ângela Ganz e a Rua General Mário Tourinho seguem totalmente liberadas ao tráfego após a conclusão da nova pavimentação.

Bloqueios do BRT Leste/Oeste no Centro e frentes na Barreirinha e Boa Vista

Centro (Avenida Sete de Setembro): O tráfego na marginal direita da Avenida Sete de Setembro prossegue com dois bloqueios importantes para as obras do BRT Leste/Oeste. O primeiro trecho interditado fica entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia, com previsão de interdição por cerca de 30 dias.

O segundo abrange o trecho entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, com previsão de bloqueio até a segunda semana de outubro. O acesso é restrito a moradores, comerciantes e clientes dos hotéis da Rua Lourenço Pinto, e a conversão na Travessa da Lapa está liberada para retorno pela Rua Visconde de Guarapuava.

Barreirinha (Rua Augusto dos Anjos e Rua Manoel Borba Gato): A Rua Augusto dos Anjos passa por serviços de reciclagem do pavimento em um trecho de cerca de 990 metros entre a Rua Rodolpho Nunes Pereira e a Rua Charles Darwin. Também no bairro, a Rua Manoel Borba Gato segue em obras de reciclagem do asfalto ao longo de 570 metros entre as ruas Charles Dickens e Mustaphá Francisco Lemes.

Boa Vista (Estação-tubo Holanda): A Rua Holanda e a Avenida Paraná passam por serviços de manutenção nas calçadas nas imediações da estação-tubo Holanda, podendo determinar pontos de bloqueio temporário nas vias da região.

Ponte na CIC, obras de drenagem no Hauer e manutenção no Capão da Imbuia

Cidade Industrial de Curitiba (CIC): A Rua Gerhard Ens permanece totalmente bloqueada na esquina com a Rua Deputado Ernesto Moro Redeschi para a reconstrução das cabeceiras e da ponte de madeira local. A previsão é de que os reparos sejam concluídos até esta sexta-feira (18).

Hauer: Na Avenida Canal Belém (Marginal Oeste), o trânsito prossegue totalmente bloqueado entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para a execução de obras de drenagem, em intervenção planejada para durar cerca de 30 dias.

Capão da Imbuia: O acesso à Rua Osmário de Lima pela Rua Victório Vizinoni (continuação da Rua Governador Agamenon Magalhães) continua temporariamente bloqueado para a desobstrução de galeria pluvial, ainda sem previsão de liberação.

Intervenções do Novo Inter 2 e frentes de manutenção nos bairros

Portão (República Argentina): A via lenta da Avenida República Argentina (sentido bairro) segue com uma faixa interditada entre as ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino para os trabalhos do Novo Inter 2, com desvio do tráfego pela Rua Francisco Frischmann e previsão de manutenção do bloqueio até este sábado (19).

Capão Raso: A Rua Antônio de Freitas Barbosa prossegue com bloqueio total entre a Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso M. R. Cubas, com previsão de término em 16 de outubro.

Fanny e Novo Mundo: Seguem ativas as frentes de reciclagem asfáltica na Rua João Nogarolli (Fanny, 220 metros entre Maestro Francisco Antonello e Henry Ford) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo, 300 metros entre Avenida Brasília e Dr. José Palú), sem necessidade de interdição total.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Segue consolidada a nova organização viária na Rua Laertes Foggiato, que passou a operar em sentido único no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, no sentido em direção à Ourizona.