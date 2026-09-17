Mobilidade

Trânsito em Curitiba: obras no Santa Quitéria e bloqueio no Campina do Siqueira marcam esta quinta (17)

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Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira
- Atualizado: 17/09/26 07h13
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Fotografia em enquadramento amplo e plano geral de uma operação de trânsito e fiscalização em uma via urbana recém-pavimentada. Em primeiro plano, no centro, um agente de trânsito em pé, de perfil relativo, veste jaqueta amarela fluorescente de alta visibilidade, calça escura, botas e boné claro, posicionando-se ao lado de cones de sinalização laranjas com faixas refletivas. No plano intermediário, atrás da faixa de pedestres marcada no asfalto, diversos veículos estão parados no cruzamento, incluindo carros de passeio vermelhos, cinzas e pretos, motocicletas, um caminhão e um ônibus amarelo. Outro agente de trânsito permanece em pé mais ao fundo, entre a fila de carros e os cones. No alto, semáforos estão fixados em hastes metálicas brancas. Ao fundo, sob céu claro de iluminação diurna, a avenida estende-se em perspectiva em linha reta, ladeada por postes de energia, fiação aérea e canteiros gramados.
Obras de pavimento começam no Santa Quitéria e seguem no Pinheirinho. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às novas alterações no tráfego nesta quinta-feira (17). Os destaques do dia incluem o início de obras de reciclagem do pavimento na Rua Dom Orione, no Santa Quitéria, e a continuidade dos trabalhos na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão, no Pinheirinho. 

A capital também mantém em andamento o bloqueio parcial na Rua Major Heitor Guimarães, no Campina do Siqueira, para as obras do Novo Inter 2, as interdições na marginal da Avenida Sete de Setembro para o BRT Leste/Oeste e reparos estruturais na CIC, Hauer, Barreirinha e Boa Vista.

Nova obra no Santa Quitéria e bloqueio no Campina do Siqueira

Santa Quitéria (Rua Dom Orione): A partir desta quinta-feira (17), a Rua Dom Orione passa por obras de reciclagem no pavimento em um trecho de cerca de 1.500 metros, entre a Rua Delegado Trindade e a Rua Francisco Klemtz. Durante a execução dos serviços, podem ocorrer bloqueios temporários e alterações na circulação local, exigindo atenção dobrada de motoristas e pedestres.

Pinheirinho (Rua João Malta de Albuquerque Maranhão): Seguem os serviços de reciclagem do pavimento na Rua João Malta de Albuquerque Maranhão, em um trecho de aproximadamente 340 metros entre a Rua Nossa Senhora do Sagrado Coração e a Rua João Lemos dos Santos, iniciados nesta quarta-feira (16 de setembro).

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Campina do Siqueira (Major Heitor Guimarães): Continua o bloqueio de duas faixas da esquerda da Rua Major Heitor Guimarães ao longo de 450 metros, no trecho entre a Rua Princesa Izabel e a Rua Ângela Ganz, para o andamento das obras do Novo Inter 2, com previsão de duração de 30 dias.

A faixa da direita permanece liberada para a circulação de veículos. Por outro lado, as quatro faixas no trecho entre a Rua Ângela Ganz e a Rua General Mário Tourinho seguem totalmente liberadas ao tráfego após a conclusão da nova pavimentação.

Bloqueios do BRT Leste/Oeste no Centro e frentes na Barreirinha e Boa Vista

Centro (Avenida Sete de Setembro): O tráfego na marginal direita da Avenida Sete de Setembro prossegue com dois bloqueios importantes para as obras do BRT Leste/Oeste. O primeiro trecho interditado fica entre a Travessa da Lapa e a Praça Eufrásio Correia, com previsão de interdição por cerca de 30 dias. 

O segundo abrange o trecho entre a Rua Lourenço Pinto e a Avenida Marechal Floriano Peixoto, com previsão de bloqueio até a segunda semana de outubro. O acesso é restrito a moradores, comerciantes e clientes dos hotéis da Rua Lourenço Pinto, e a conversão na Travessa da Lapa está liberada para retorno pela Rua Visconde de Guarapuava.

Barreirinha (Rua Augusto dos Anjos e Rua Manoel Borba Gato): A Rua Augusto dos Anjos passa por serviços de reciclagem do pavimento em um trecho de cerca de 990 metros entre a Rua Rodolpho Nunes Pereira e a Rua Charles Darwin. Também no bairro, a Rua Manoel Borba Gato segue em obras de reciclagem do asfalto ao longo de 570 metros entre as ruas Charles Dickens e Mustaphá Francisco Lemes.

Boa Vista (Estação-tubo Holanda): A Rua Holanda e a Avenida Paraná passam por serviços de manutenção nas calçadas nas imediações da estação-tubo Holanda, podendo determinar pontos de bloqueio temporário nas vias da região.

Ponte na CIC, obras de drenagem no Hauer e manutenção no Capão da Imbuia

Cidade Industrial de Curitiba (CIC): A Rua Gerhard Ens permanece totalmente bloqueada na esquina com a Rua Deputado Ernesto Moro Redeschi para a reconstrução das cabeceiras e da ponte de madeira local. A previsão é de que os reparos sejam concluídos até esta sexta-feira (18).

Hauer: Na Avenida Canal Belém (Marginal Oeste), o trânsito prossegue totalmente bloqueado entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para a execução de obras de drenagem, em intervenção planejada para durar cerca de 30 dias.

Capão da Imbuia: O acesso à Rua Osmário de Lima pela Rua Victório Vizinoni (continuação da Rua Governador Agamenon Magalhães) continua temporariamente bloqueado para a desobstrução de galeria pluvial, ainda sem previsão de liberação.

Intervenções do Novo Inter 2 e frentes de manutenção nos bairros

Portão (República Argentina): A via lenta da Avenida República Argentina (sentido bairro) segue com uma faixa interditada entre as ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino para os trabalhos do Novo Inter 2, com desvio do tráfego pela Rua Francisco Frischmann e previsão de manutenção do bloqueio até este sábado (19).

Capão Raso: A Rua Antônio de Freitas Barbosa prossegue com bloqueio total entre a Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso M. R. Cubas, com previsão de término em 16 de outubro.

Fanny e Novo Mundo: Seguem ativas as frentes de reciclagem asfáltica na Rua João Nogarolli (Fanny, 220 metros entre Maestro Francisco Antonello e Henry Ford) e na Rua Alcídio Cubas (Novo Mundo, 300 metros entre Avenida Brasília e Dr. José Palú), sem necessidade de interdição total.

Sítio Cercado (Rua Laertes Foggiato): Segue consolidada a nova organização viária na Rua Laertes Foggiato, que passou a operar em sentido único no trecho entre a Rua Nova Aurora e a Rua Ourizona, no sentido em direção à Ourizona.

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