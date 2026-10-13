Trânsito em Curitiba: obras de drenagem e pavimentação bloqueiam vias nesta terça (13)

Motoristas e pedestres que circulam pela capital nesta terça-feira (13) enfrentam uma série de novas restrições viárias e intervenções em corredores estratégicos. Com o início de obras de drenagem e melhorias no sistema de escoamento em diferentes regiões, o tráfego exige atenção redobrada e planejamento antecipado de rotas para evitar lentidão nos horários de pico.

Confira, a seguir, os principais pontos de atenção na capital:

Obras

Ampliação de galeria no Boqueirão

A Rua Pastor David Koop registra bloqueio parcial, das 9h às 17h, para obras de ampliação da rede de galeria de águas pluviais. No mesmo horário, a via de acesso ao Parque Náutico, na Avenida Marechal Floriano Peixoto, tem bloqueio total para implantação de travessia entre lagoas e melhorias na drenagem.

A duração prevista é de cerca de uma semana, dependendo das condições climáticas, exigindo atenção redobrada à movimentação de máquinas e trabalhadores.

Obras de drenagem no Parolin

A Rua Toni Buso apresenta bloqueio parcial entre a Avenida Presidente Kennedy e o fim da via, das 9h às 16h30, para serviços de ampliação da rede de galeria de águas pluviais. A previsão é que os trabalhos durem cerca de duas semanas, com trânsito compartilhado com maquinário e operários no local.

Bloqueios

Requalificação na Avenida Paraná no Boa Vista

A pista lenta da Avenida Paraná, no sentido Santa Cândida, está totalmente bloqueada entre as ruas Estados Unidos e Desembargador Aurélio Feijó para o andamento das obras de requalificação de calçadas no entorno da estação-tubo Holanda. A interdição tem duração prevista de uma semana e o desvio indicado para os motoristas é feito pela Avenida Estados Unidos e pela Rua Canadá.

Interdições para o Novo Inter 2 no Portão

O cruzamento das ruas Tabajaras e Vital Brasil registra bloqueio total para o andamento das obras estruturais do Novo Inter 2, com interrupção do fluxo de veículos na interseção. Na sequência do cronograma, nos dias 15 e 16 de outubro, o trânsito no cruzamento das ruas Pedro Collere e Vital Brasil funcionará em sistema pare e siga, com circulação alternada.

Obras de macrodrenagem no Campina do Siqueira

A Alameda Doutor Carlos de Carvalho permanece com interdição total diária, das 9h às 16h30, no trecho entre as ruas Lourenço Gbur e Abrão Lerner, para a execução de serviços de macrodrenagem. A medida segue em processo de implantação com término previsto para o dia 15 de outubro, restando 2 dias para a conclusão da intervenção.

Pavimentação na Avenida Presidente Arthur Bernardes no Santa Quitéria

Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes continua totalmente bloqueada entre as ruas Professor Ulisses Vieira e Bocaiúva para a continuidade das obras de pavimentação do projeto Novo Inter 2. A interdição de longa duração soma 32 dias faltantes para o encerramento do prazo estimado de 45 dias.

Reparo de erosão no Tatuquara

A Rua Alberto Cominese mantém bloqueio total na região da ponte para a implantação de galeria celular, medida necessária devido à erosão registrada na cabeceira da estrutura. A obra de infraestrutura possui 39 dias faltantes para completar o período total de 45 dias de interdição.

Transporte Coletivo

Desvio na canaleta da Avenida República Argentina no Portão

A canaleta exclusiva do transporte coletivo permanece bloqueada entre as ruas Carlos Dietzsch e Sylvio Zeny/Arion Niepce da Silva para o andamento das obras do Novo Inter 2.

Devido à intervenção, os ônibus circulam temporariamente pela pista lenta mista da avenida, gerando maior retenção no tráfego de veículos comuns e exigindo atenção redobrada dos condutores ao longo dos 81 dias restantes do prazo total de 90 dias.

Mudanças de sentido

Novo sentido único no Sítio Cercado

A Rua Roberto Dala Barba passa a operar em sentido único de circulação a partir das 11h, no trecho compreendido entre a Rua Ana Maria Foggiatto Roda e a Rua Julia Fecci Mello. Os condutores devem redobrar a atenção à nova sinalização implantada na via.

Readequação no Bairro Alto

A Rua Jornalista Alceu Chichorro opera em sentido único definitivo de tráfego no trecho situado entre a Rua Heitor Baggio Vidal em direção à Rua José de Oliveira Franco, alteração implantada para reordenar o fluxo local.

Nova rotatória no Jardim Social

O cruzamento da Avenida Presidente Washington Luiz com a Rua Manoel Correia de Freitas funciona de maneira definitiva como rotatória, priorizando os veículos que já circulam em seu interior e exigindo redução de velocidade de quem se aproxima.