Polícia Militar apreende 33 barras metálicas e 75 rojões com integrantes da Império Alviverde

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) apreendeu nesta segunda-feira (12) 33 barras metálicas de cerca de 1,20 metro e 75 rojões junto a torcedores do Coritiba. A abordagem ocorreu em meio a patrulhamento do 23º Batalhão da Rotam (Rondas Ostensivas Tático Móveis), por volta das 14h45 da tarde, nas proximidades do Terminal do Pinheirinho.

Os itens foram encontrados em um carro que tinha dois homens a bordo. Segundo a PM, eles se identificaram como integrantes da torcida organizada Império Alviverde, do Coritiba. Os dois foram encaminhados à Central de Flagrantes, juntamente com os materiais apreendidos, para as providências cabíveis.

O Coritiba enfrentou o Botafogo às 16h, no Couto Pereira, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo terminou empatado por 1 a 1.

De acordo com a polícia, o patrulhamento preventivo nas proximidades do terminal foi intensificado para prevenir possíveis confrontos entre torcedores depois que a corporação foi informada que membros da torcida do time curitibano estavam concentrados no local para ir à partida.