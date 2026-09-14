Trânsito em Curitiba: Novas obras de recapeamento alteram fluxo nesta segunda (14)

Motoristas e passageiros do transporte coletivo que circulam por Curitiba devem ficar atentos às novas frentes de obras e alterações no tráfego nesta segunda-feira (14). O início da semana é marcado pelos serviços de reciclagem de asfalto nos bairros Fanny e Barreirinha, além do bloqueio no Capão da Imbuia para manutenção na rede de drenagem.

A capital também mantém ativas frentes de trabalho do projeto Novo Inter 2 no Portão e Capão Raso, além de intervenções no Hauer e Novo Mundo.

Reciclagem no Fanny e na Barreirinha e bloqueio no Capão da Imbuia

Fanny: Tem início nesta segunda-feira (14) a obra de reciclagem do asfalto na Rua João Nogarolli, em um trecho de cerca de 220 metros compreendido entre a Rua Maestro Francisco Antonello e a Rua Henry Ford. Os condutores devem redobrar a atenção para a possibilidade de bloqueios temporários ou de compartilhamento da pista com máquinas e operários.

Barreirinha: Prosseguem os serviços de reciclagem do pavimento na Rua Manoel Borba Gato, iniciados na última sexta-feira (11). A intervenção abrange aproximadamente 570 metros, entre a Rua Charles Dickens e a Rua Mustaphá Francisco Lemes, exigindo cuidado aos motoristas diante de retenções pontuais.

Capão da Imbuia: O acesso à Rua Osmário de Lima pela Rua Victório Vizinoni (continuação da Rua Governador Agamenon Magalhães) está temporariamente bloqueado para a execução de serviços de desobstrução de galeria pluvial. Como ainda não há previsão para a liberação da pista, a orientação é evitar a região e buscar rotas alternativas.

Intervenções do Novo Inter 2 e obras de drenagem no Hauer

As frentes de ampliação de infraestrutura e drenagem prosseguem em importantes corredores viários da cidade:

Portão (República Argentina): A via lenta da Avenida República Argentina (sentido bairro) segue com uma faixa interditada no trecho entre as ruas Sylvio Zeny e Professora Doracy Cezzarino para os trabalhos do Novo Inter 2. O fluxo é desviado pela Rua Francisco Frischmann, com previsão de manutenção da interdição até o dia 19 de setembro.

Capão Raso: A Rua Antônio de Freitas Barbosa continua com bloqueio total entre a Rua Doutor Manoel Linhares de Lacerda e a Rua Tenente Afonso M. R. Cubas, com previsão de permanência até 16 de outubro.

Hauer: Na Avenida Canal Belém (Marginal Oeste), o trânsito prossegue totalmente bloqueado no trecho entre as ruas Coronel Antônio Ricardo dos Santos e Presidente Pádua Fleury para a realização de obras de drenagem, em intervenção planejada para durar cerca de 30 dias.

Manutenção no Novo Mundo e alterações permanentes consolidadas

Novo Mundo: A Rua Alcídio Cubas prossegue com trabalhos de reciclagem de asfalto no trecho de 300 metros entre a Avenida Brasília e a Rua Doutor José Palú, sem interdição total, exigindo cautela ao dividir o espaço com trabalhadores e equipamentos.

Sítio Cercado: Segue consolidado o sentido único de circulação na Rua Elbe de Macedo, no trecho da Rua Francisco José Lobo em direção à Rua João Socha, com sinalização reforçada na região.