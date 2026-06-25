Trânsito em Curitiba tem importante mudança nesta quinta; Siga em tempo real

O trânsito em Curitiba passa por alterações importantes a partir das 11h desta quinta-feira (25). No bairro Bom Retiro, a Rua Coronel João Guilherme Guimarães passa a ter sentido único de circulação, orientada da Rua Teffé para a Avenida Desembargador Hugo Simas.

Para acompanhar a mudança, dois novos conjuntos de semáforos entram em funcionamento nos cruzamentos da Rua Coronel João Guilherme Guimarães com a Rua Teffé e da Avenida Desembargador Hugo Simas com a Rua Coronel João Guilherme Guimarães. A intervenção tem como objetivo reforçar a segurança e a acessibilidade na região. Agentes de trânsito atuam na área para orientar motoristas e pedestres.

Preferência de tráfego no Santa Quitéria

Seguem válidas as alterações implantadas na Rua Coronel Airton Plaisant, no Santa Quitéria. A via passou a ter preferência de tráfego em relação às ruas Júlio Eduardo Gineste, Divina Providência, Reinaldo Pazello e Professor Brasílio Ovídio da Costa.

A mudança atende às necessidades das obras do Novo Inter 2. A organização do fluxo viário e a segurança de condutores e pedestres contam com o suporte de agentes de trânsito no local.

Mapa mostra locais de maior congestionamento em Curitiba

Antes de sair de casa, consulte aqui como está seu trajeto. O mapa mostra, em vermelho, ruas de Curitiba que estão com grande movimento, segundo o Google.